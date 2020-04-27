VPN Unblocker FREE – еще одна возможность использовать сервера со всего мира для анонимного доступа к заблокированным сайтам.

Приложение не имеет ограничений по объему скачанной информации и не требует никаких регистраций. Просто выберете страну, через которую хотите подключиться (Австрия, Нидерланды, Великобритания, Россия, Польша, Испания, США, Румыния) и свободно посещайте любые веб-страницы.

Еще одно достоинство программы – отсутствие лимита скорости. Веб-серфинг будет такой же быстрый и комфортный, как и без VPN, неважно используете вы интернет от мобильного оператора или используете бесплатные Wi-Fi-сети.