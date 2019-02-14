Adobe Scan - мобильное приложение для iPhone и iPad, превращающее смартфон или планшет в портативный сканер, которое будет полезно пользователям, много работающих с документами.

Пользоваться программой очень просто: достаточно запустить приложение, навести встроенную камеру на документ, после чего автоматически создается его цифровая копию с возможностью редактирования.

Программа позволяет сохранять в PDF различные документы, умеет автоматически определять границы документа и улучшать качество сканируемого контента и многое другое.

Ключевые особенности приложения: