Adobe Scan - бесплатное приложение, которое превращает ваше устройство в мощный портативный сканер с функцией автоматического распознавания текста, благодаря чему можно быстро и легко преобразовать любые материалы, например квитанции, заметки, документы, изображения, визитные карточки, лекционные доски и пр.
Пользоваться программой очень просто - достаточно сфотографировать любые документы, после чего можно редактировать цифровые копии или сохранить в PDF заметки, причем отсканированные изображения автоматически синхронизируются через Adobe Document Cloud и доступны на любом устройстве, будь то смартфон, планшет или персональный компьютер.
Ключевые особенности программы:
Высокая точность сканирования.
Автоматическое определение границ документа и увеличение четкости отсканированного контента.
Фотографирование форм, квитанций, заметок и визитных карточек, сканирование документов с несколькими страницами и сохранение их как PDF одним касанием экрана.
Ретуширование отсканированных материалов и фотографий из фотопленки.
Выбор цвета, обрезка изображений, просмотр, поворачивание материалов, изменение их порядка и пр.
Преобразование отсканированных документов в высококачественные файлы Adobe PDF с возможностью использования текста после распознавания.
Механизм оптического распознавания символов (OCR).
Сохранение отсканированных документов в Adobe Document Cloud.
Интеграция с различными сервисами для работы с документами (Microsoft Office и др.).