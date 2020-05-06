Adobe Scan - бесплатное приложение, которое превращает ваше устройство в мощный портативный сканер с функцией автоматического распознавания текста, благодаря чему можно быстро и легко преобразовать любые материалы, например квитанции, заметки, документы, изображения, визитные карточки, лекционные доски и пр.

Пользоваться программой очень просто - достаточно сфотографировать любые документы, после чего можно редактировать цифровые копии или сохранить в PDF заметки, причем отсканированные изображения автоматически синхронизируются через Adobe Document Cloud и доступны на любом устройстве, будь то смартфон, планшет или персональный компьютер.

Ключевые особенности программы: