Adobe Scan для Android

Adobe Scan 19.10.01 для Android

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Описание Adobe Scan 19.10.01 для AndroidОписание   Скачать Adobe Scan 19.10.01 для AndroidСКАЧАТЬ (32,2 Мб) Скриншоты Adobe Scan 19.10.01 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Adobe Scan 19.10.01 для AndroidСтатистика   Отзывы о Adobe Scan 19.10.01 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
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Adobe Scan - бесплатное приложение, которое превращает ваше устройство в мощный портативный сканер с функцией автоматического распознавания текста, благодаря чему можно быстро и легко преобразовать любые материалы, например квитанции, заметки, документы, изображения, визитные карточки, лекционные доски и пр.

Пользоваться программой очень просто - достаточно сфотографировать любые документы, после чего можно редактировать цифровые копии или сохранить в PDF заметки, причем отсканированные изображения автоматически синхронизируются через Adobe Document Cloud и доступны на любом устройстве, будь то смартфон, планшет или персональный компьютер.

Ключевые особенности программы:

  • Высокая точность сканирования.
  • Автоматическое определение границ документа и увеличение четкости отсканированного контента.
  • Фотографирование форм, квитанций, заметок и визитных карточек, сканирование документов с несколькими страницами и сохранение их как PDF одним касанием экрана.
  • Ретуширование отсканированных материалов и фотографий из фотопленки.
  • Выбор цвета, обрезка изображений, просмотр, поворачивание материалов, изменение их порядка и пр.
  • Преобразование отсканированных документов в высококачественные файлы Adobe PDF с возможностью использования текста после распознавания.
  • Механизм оптического распознавания символов (OCR).
  • Сохранение отсканированных документов в Adobe Document Cloud.
  • Интеграция с различными сервисами для работы с документами (Microsoft Office и др.).
Adobe Scan
Adobe Scan
Adobe Scan
Adobe Scan
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 613
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Adobe Scan

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