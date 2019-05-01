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As Video Converter для Windows

As Video Converter 7.9.0

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Описание As Video Converter 7.9.0Описание   Скачать As Video Converter 7.9.0СКАЧАТЬ (1,66 Мб) Скриншоты As Video Converter 7.9.0Скриншоты (2)   Статистика As Video Converter 7.9.0Статистика   Отзывы о As Video Converter 7.9.0Отзывы (0)  
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As Video Converter - бесплатный и простой в использовании видеоконвертер, который в своей работе может использовать аппаратные возможности ПК (AMD, Intel, NVIDIA и Microsoft Encoder), что существенно ускоряет процесс конвертации и обработки видео.

Присутствует встроенный простой редактор видео, потоковая обработка файлов, захват видеозаписей и аудиозаписей DirectShow и пр.

Основные возможности программы:

  • Аппаратное кодирование H.264 и H.265 / HEVC с использованием AMD VCE (Video Codec Engine).
  • Аппаратное кодирование H.264 и H.265 / HEVC с использованием Intel QSV (Quick Sync Video).
  • Аппаратное кодирование H.264 и H.265 / HEVC с использованием NVIDIA NVENC.
  • Программное кодирование H.264 и H.265 / HEVC.
  • Аппаратное декодирование и фильтрация.
  • Пакетная обработка файлов.
  • Простой встроенный редактор видео.
  • Автоматическое перекодирование с использованием просмотра папок.
  • Захват видеозаписей и аудиозаписей DirectShow.
  • Расширенные настройки кодирования и многое другое.
Что нового в As Video Converter 7.9.0?
  • Исправлены ошибки
As Video Converter
As Video Converter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 171
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе As Video Converter

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