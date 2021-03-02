Ditto для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.24.184.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ditto
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 3 763 | Статистика
|Размер:
|4,64 Мб
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Ditto - бесплатная утилита, которая расширяет возможности стандартного буфера обмена Windows. Программа сохраняет каждый элемент, размещенный в буфере обмена, что позволяет пользователю получить доступ к любому из этих объектов в любое удобное время.
Приложение умеет сохранять любой тип информации, которую можно поместить в буфер обмена, как например фрагменты текста, изображения, html, пользовательские форматы и пр.
Особенности программы:
- Интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс.
- Поиск и вставка предыдущих копий скопированных в буфер обмена элементов.
- Синхронизация буфера обмена между несколькими компьютерами в сети.
- Шифровка данных при отправке по сети.
- Поддержка "горячих" клавиш.
- Выбор нужного объекта двойным кликом, введя комбинацию клавиш или перетащив мышью.
- Вставка элементов в любое приложение.
- Отображение в списке миниатюр скопированных в буфер обмена изображений.
- Полная поддержка Unicode (отображение иностранных символов).
- Поддержка UTF-8 (создание языковых файлов на любом языке).
- Использование базы данных sqlite.
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Отзывы о программе Ditto
Игорь про Ditto 3.22.20.0 [26-03-2019]
Замечательная программа. Сохраняет от текста до рисунка. Хранит большое количество файлов и вырезанных фрагментов не ограниченно долго.
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