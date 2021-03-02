Ditto для Windows

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.24.184.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):4 / 3 763 | Статистика
Размер:4,64 Мб
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Ditto скриншот № 1

Ditto - бесплатная утилита, которая расширяет возможности стандартного буфера обмена Windows. Программа сохраняет каждый элемент, размещенный в буфере обмена, что позволяет пользователю получить доступ к любому из этих объектов в любое удобное время.

Приложение умеет сохранять любой тип информации, которую можно поместить в буфер обмена, как например фрагменты текста, изображения, html, пользовательские форматы и пр.

Особенности программы:

  • Интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс.
  • Поиск и вставка предыдущих копий скопированных в буфер обмена элементов.
  • Синхронизация буфера обмена между несколькими компьютерами в сети.
  • Шифровка данных при отправке по сети.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
  • Выбор нужного объекта двойным кликом, введя комбинацию клавиш или перетащив мышью.
  • Вставка элементов в любое приложение.
  • Отображение в списке миниатюр скопированных в буфер обмена изображений.
  • Полная поддержка Unicode (отображение иностранных символов).
  • Поддержка UTF-8 (создание языковых файлов на любом языке).
  • Использование базы данных sqlite.
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Отзывы о программе Ditto

Игорь про Ditto 3.22.20.0 [26-03-2019]

Замечательная программа. Сохраняет от текста до рисунка. Хранит большое количество файлов и вырезанных фрагментов не ограниченно долго.
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