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iBouquiniste Lite 3.7 для iPhone, iPad
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iBouquiniste Lite - отличная читалка электронных книг для iPhone, iPad и iPod touch. Присутствует поддержка разнообразных форматов, возможность работать с OPDS каталогами, имеется ночной режим, закладки, поддержка картинок и сносок, замена шрифта, обложки и многое другое.
Основные возможности:
- Поддержка всех популярных форматов, включая FB2, EPUB, MOBI, TXT, PDF, CBZ, CBR и DJVU, а также ZIP и RAR архивы.
- Доступны все книги мира. Поддержка OPDS каталогов с удобным поиском.
- Ночной режим.
- Наличие эффекта перелистывания страниц, настоящая нумерация, цвет страницы - все это создает ощущение чтения реальной книги.
- Закладки.
- Поддержка картинок и сносок.
- Замена шрифта и обложки.
- Есть возможность не только выделять и сохранять любимые цитаты, но и делиться ими с друзьями, отправляя на Facebook, в Twitter или по e-mail.
- 100 % синхронизация через облачное хранилище.
- Сортировка книг по авторам, по названиям или по дате добавления.
- Уникальная возможность перевернуть страницу без помощи рук! По Вашему желанию iBouquiniste будет следить за Вашими глазами и перевернет страницу вперед или назад, если Вы закроете соответственно правый или левый глаз. Внимание! Работает на iPad 3, iPhone 5 и выше.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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