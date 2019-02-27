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Lookout для iOS

Lookout 6.0.4 для iPhone, iPad

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Описание Lookout 6.0.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Lookout 6.0.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (111.34 Мб) Скриншоты Lookout 6.0.4 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Lookout 6.0.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Lookout 6.0.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Lookout – универсальное приложение для защиты мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно найти потерянный iPhone или iPad, автоматически сохранять информацию о местоположении устройства, когда заряд аккумулятора подходит к концу, делать резервные копии списка контактов, сообщать о расстоянии между iPhone и Apple Watch и подавать сигнал и многое другое.

Основные возможности:

  • Определение местоположения потерянного устройства iOS на карте.
  • Включение на пропавшем устройстве громкого звукового сигнала и поиск потерянного неподалеку устройства (сигнал включится, даже если устройство работает в беззвучном режиме!).
  • Вывод на экран потерянного iPhone или iPad написанного вами сообщения, в котором можно указать свои координаты.
  • Возможность позвонить на пропавшее устройство через Интернет, используя любой веб-браузер (функция доступна, если на устройстве не установлен пароль).
  • Открытие резервной копии контактов.
  • Загрузка контактов на другое устройство.
  • Привязка нескольких устройств к одному аккаунту.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Lookout:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 69
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСистема
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