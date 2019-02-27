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5 Lookout – универсальное приложение для защиты мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно найти потерянный iPhone или iPad, автоматически сохранять информацию о местоположении устройства, когда заряд аккумулятора подходит к концу, делать резервные копии списка контактов, сообщать о расстоянии между iPhone и Apple Watch и подавать сигнал и многое другое. Основные возможности: Определение местоположения потерянного устройства iOS на карте.

Включение на пропавшем устройстве громкого звукового сигнала и поиск потерянного неподалеку устройства (сигнал включится, даже если устройство работает в беззвучном режиме!).

Вывод на экран потерянного iPhone или iPad написанного вами сообщения, в котором можно указать свои координаты.

Возможность позвонить на пропавшее устройство через Интернет, используя любой веб-браузер (функция доступна, если на устройстве не установлен пароль).

Открытие резервной копии контактов.

Загрузка контактов на другое устройство.

Привязка нескольких устройств к одному аккаунту. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Lookout Mobile Security для Android