Lookout Mobile Security для Android
|Оценка:
|4.08/5 голосов - 15
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.37.1-35b8bb2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lookout Mobile Security
|Категории:
|Мониторинг - Антивирусы, Spyware
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 32 895 | Статистика
|Размер:
|13,96 Мб
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Lookout Mobile Security - многофункциональное приложение для Android-смартфонов. Включает в себя антивирус, средства создания резервных копий, а также помогает найти телефон в случае его утери или кражи.
Антивирус сканирует каждое загружаемое приложение на наличие вирусов и шпионских моделей. Есть возможность создания резервных копий контактов, фотографий, истории звонков с последующим доступом к данным в режиме онлайн. Если вы потеряете свой смартфон, то вы сможете увидеть его местонахождение на карте и включить громкую сирену.
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Отзывы о программе Lookout Mobile Security
Жак не уй тут про Lookout Mobile Security 9.31-f2bac3e для Android [11-11-2015]
Времена меняются.Шпионских прог.предостаточно.Даже без активации look проверит.Ни разу не подвел.Можно подключить cm browser для спокойствия.p.s. сомн.sms с ходу удаляю.
2 | 3 | Ответить
Роман про Антивирус (antivirus)| Lookout 9.9.2-e6890bc для Android [21-12-2014]
Пользовался года два. В последние 4 или 5 месяцев, автоматически без запроса стали списываться с карты 2,99$ ежемесячно. Не понимаю как без моего подтверждения списываются деньги. Удалил платные услуги - деньги списываются. Удалил Lookout, деньги продолжают списываться. Пришлось обнулить карту или заблокировать. Будьте осторожны, если LOOKOUT зацепит на бабки, то не отвяжетесь. Просто шарлатанство. Установил другой бесплатный
7 | 3 | Ответить
ван хельсинг про Антивирус (antivirus)| Lookout 9.6.4-f3c9c32 для Android [01-11-2014]
Web ругается- 2 антивира нельзя использьовать.и так отвечать нельзя.Давайте уважать друг друга.Точка.
2 | 2 | Ответить
Denzel про Антивирус (antivirus)| Lookout 9.0.1-844c2df для Android [15-06-2014]
sergo про Lookout Antivirus Security 8.17-8a39d3f для Android [04-07-2013]
спасибо большое весь телефон в вирусах был теперь всё ок
3 | 5 | Ответить