YouCam Perfect для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.87.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Perfect Corp.
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 863 | Статистика
|Размер:
|128,25 Мб
|СКАЧАТЬ
YouCam Perfect - отличное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает пользователю обширный набор инструментов для совершенствования фотоснимков, благодаря которому можно с легкостью подправить тон лица, уставшие глаза, удалить морщинки и подкорректировать черты лица в считанные секунды. Присутствует встроенный фоторедактор и большое количество эффектных коллажей, рамок и сцен.
Основные возможности YouCam Perfect:
- Эффекты бьютифаера кожи в режиме реального времени.
- Встроенный фоторедактор.
- Большое количество эффектных коллажей, рамок и сцен.
- Наличие Beauty Circle –уникального места для открытия и обмена бьюти-тенденциями.
- Определение группы лиц поможет обработать каждое лицо на групповых селфи.
- Возможность выбора из 6 уровней бьютифаера (от естественного до гламурного).
- Фронтальная и задняя камеры, таймер, вспышка и пр.
- Автобьютифаер улучшает сразу после снимка.
- Нарезка снимков и вращение фото.
- Удаление изъянов кожи.
- Изменение формы лица.
- Удаление эффекта «красных глаз».
- Удаление ненужных объектов с фотографии.
- Наличие эффектов и шаблонов с помощью которых можно быстро изменить стиль и настроение снимков.
- "Умный коллаж" с интеллегентным механизмом нарезки.
- Добавлены форматы кадра 16:9 и 4:3. Это обеспечит оптимальный просмотр записи на различных девайсах. Забудь о досадных искажениях при просмотре видео!
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