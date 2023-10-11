YouCam Perfect для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.87.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 863 | Статистика
Размер:128,25 Мб
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YouCam Perfect - отличное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает пользователю обширный набор инструментов для совершенствования фотоснимков, благодаря которому можно с легкостью подправить тон лица, уставшие глаза, удалить морщинки и подкорректировать черты лица в считанные секунды. Присутствует встроенный фоторедактор и большое количество эффектных коллажей, рамок и сцен.

Основные возможности YouCam Perfect:

  • Эффекты бьютифаера кожи в режиме реального времени.
  • Встроенный фоторедактор.
  • Большое количество эффектных коллажей, рамок и сцен.
  • Наличие Beauty Circle –уникального места для открытия и обмена бьюти-тенденциями.
  • Определение группы лиц поможет обработать каждое лицо на групповых селфи.
  • Возможность выбора из 6 уровней бьютифаера (от естественного до гламурного).
  • Фронтальная и задняя камеры, таймер, вспышка и пр.
  • Автобьютифаер улучшает сразу после снимка.
  • Нарезка снимков и вращение фото.
  • Удаление изъянов кожи.
  • Изменение формы лица.
  • Удаление эффекта «красных глаз».
  • Удаление ненужных объектов с фотографии.
  • Наличие эффектов и шаблонов с помощью которых можно быстро изменить стиль и настроение снимков.
  • "Умный коллаж" с интеллегентным механизмом нарезки.
Что нового в YouCam Perfect 5.87.3?
  • Добавлены форматы кадра 16:9 и 4:3. Это обеспечит оптимальный просмотр записи на различных девайсах. Забудь о досадных искажениях при просмотре видео!
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