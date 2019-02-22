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5 YouCam Makeup - умный косметический набор, с которым можно примерить готовые бьюти-образы и создать свой. Благодаря высокой точности распознания контуров лица можно создавать реалистичные стили, присутствует возможность загружать и эксперементировать с новыми гаммами, текстурами и образами. Также доступен ряд инструментов, которые помогут улучшить внешний вид глаз, кожи, губ и зубов. Обширные возможности комбинирования и сочетания разных цветов и оттенков губной помады, теней, туши или основы под макияж помогут подобрать идеальный тон макияжа. Ключевые особенности программы: Доступ к Beauty Circle – сообществу для обмена бьюти-тенденциями.

Инструменты для выравнивания или изменения тона лица.

Добавление рямянца и удаление блеска.

Сглаживающий фильтр.

Удаление пятен.

Корректировка контуров лица.

Большой выбор длины и структуры волос- от длинных и вьщихся до коротких и длинных.

Инструменты для удаления темных кругов под глазами, устранения эффекта красных глаз и даже увеличения глаз.

Добавление объёма и длины ресниц.

Изменение формы и цвета бровей.

Выбор помады.

Отбеливатель зубов.

Авторедактирование.

14 стильных эффектов в реальном времени.

Советы по макияжу и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app YouCam Makeup для Android