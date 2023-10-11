YouCam Makeup для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.13.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 325 | Статистика
Размер:124,38 Мб
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YouCam Makeup - умный косметический набор для владельцев Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно с легкостью примерить на себя различные бьюти-образы и создать свой уникальный стиль. Приложение обладает уникальным детектором с высокой точностью распознавания контура лица, благодаря чему можно создавать реалистичные стили.

Основные возможности YouCam Makeup:

  • Создание макияжа в режиме реального времени с функцией «Камера для макияжа».
  • Большое количество бьюти-образов на любой вкус и на все случаи жизни.
  • Наличие инструментов, которые помогут улучшить внешний вид глаз, кожи и губ.
  • Возможность комбинирования разных цветов и оттенков губной помады, теней, туши или основы под макияж.
  • Наличие Beauty Circle –уникального место для открытия и обмена бьюти-тенденциями.
  • Возможность выровнять или улучшить тон лица.
  • Добавление румянца и удаление блеска.
  • Сглаживающий фильтр, восстанавливающий безупречность кожи.
  • Удаление пятен, правка контуров носа.
  • Скрытие темных кругов под глазами, устранение эффекта «красных глаз» и увеличение глаз.
  • Большая палитра стилей и цветов теней для век.
  • Криэйтор двойного века.
  • Правка формы и цвета бровей.
  • Выбор блестящей или матовой помады.
  • Отбеливатель зубов.
  • 14 стильных эффектов в реальном времени.
  • Авторедактирование.
  • Советы по макияжу.
  • Последние тенденции в макияже и косметике, новинках маникюра и пр.
  • Практические рекомендации по макияжу от экспертов со всего мира.
Что нового в YouCam Makeup 6.13.1?
  • Гиперреалистичные 3D солнцезащитные очки.
  • Безлимитная запись видео.
  • Удалить фотографии из Дневника Кожи.
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