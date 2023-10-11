YouCam Makeup - умный косметический набор для владельцев Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно с легкостью примерить на себя различные бьюти-образы и создать свой уникальный стиль. Приложение обладает уникальным детектором с высокой точностью распознавания контура лица, благодаря чему можно создавать реалистичные стили.

Основные возможности YouCam Makeup: