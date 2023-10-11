YouCam Makeup для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.13.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Perfect Corp.
|Категории:
|Фото - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 325 | Статистика
|Размер:
|124,38 Мб
|СКАЧАТЬ
YouCam Makeup - умный косметический набор для владельцев Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно с легкостью примерить на себя различные бьюти-образы и создать свой уникальный стиль. Приложение обладает уникальным детектором с высокой точностью распознавания контура лица, благодаря чему можно создавать реалистичные стили.
Основные возможности YouCam Makeup:
- Создание макияжа в режиме реального времени с функцией «Камера для макияжа».
- Большое количество бьюти-образов на любой вкус и на все случаи жизни.
- Наличие инструментов, которые помогут улучшить внешний вид глаз, кожи и губ.
- Возможность комбинирования разных цветов и оттенков губной помады, теней, туши или основы под макияж.
- Наличие Beauty Circle –уникального место для открытия и обмена бьюти-тенденциями.
- Возможность выровнять или улучшить тон лица.
- Добавление румянца и удаление блеска.
- Сглаживающий фильтр, восстанавливающий безупречность кожи.
- Удаление пятен, правка контуров носа.
- Скрытие темных кругов под глазами, устранение эффекта «красных глаз» и увеличение глаз.
- Большая палитра стилей и цветов теней для век.
- Криэйтор двойного века.
- Правка формы и цвета бровей.
- Выбор блестящей или матовой помады.
- Отбеливатель зубов.
- 14 стильных эффектов в реальном времени.
- Авторедактирование.
- Советы по макияжу.
- Последние тенденции в макияже и косметике, новинках маникюра и пр.
- Практические рекомендации по макияжу от экспертов со всего мира.
- Гиперреалистичные 3D солнцезащитные очки.
- Безлимитная запись видео.
- Удалить фотографии из Дневника Кожи.
Приложение позволяет легко создавать высококачественные фото на документы из снимков...
PicsArt Фоторедактор – мощный фоторедактор, позволяющий создавать и редактировать...
Камера для Android предоставляет удобный и мощный инструмент для фото- и видеосъемки, а также...
Fotor – простой в использовании и обладающий широкими возможностями фоторедактор....
Фотосканер - вдохните новую жизнь в свои старые фотографии с новым замечательным...
Бесплатный и простой в использовании загрузчик Android-смартфонов и планшетов, благодаря...
Отзывы о программе YouCam Makeup
Admin
Отзывов о программе YouCam Makeup 6.13.1 пока нет, можете добавить...