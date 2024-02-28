Visage Lab для Android

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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 642 | Статистика
Размер:47,77 Мб
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Visage Lab скриншот № 1
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Visage Lab скриншот № 4

Visage Lab - бесплатное приложение для ретуши фотографий, с помощью которого можно быстро и легко разгладить кожу на фото, удалить эффект «красных глаз», убрать прыщики и блеск с лица и отбелить зубы.

Для этого достаточно загрузить портретное фото из галереи или сделать снимок на камеру и уже через несколько секунд вы увидите преображенное фото, на которое позднее при желании можно добавить разнообразные художественные эффекты (черно-белое фото, сепия, старое фото, винтажная открытка, эффекты световой обработки, HDR эффект и др.).

Благодаря продвинутому алгоритму поиска лиц, процесс ретуши полностью автоматизирован. Так, найденные на фото глаза сканируются на наличие эффекта «красных глаз», и, в случае его обнаружения, цвет зрачков корректируется. Кожа лица сегментируется по характерному цвету, и алгоритм сглаживает неровности кожи, убирает жирный блеск и блики от вспышки. Обратите внимание, что в процессе устранения дефектов кожи родинки остаются нетронутыми. Портрет выглядит намного лучше, когда зубы и белки глаз отбелены, поэтому в алгоритме реализована функция отбеливания.

В любой момент можно сравнить фотографии До и После использования алгоритмов ретуши. Если вам понравился улучшенный результат, вы можете сохранить его в альбом «Фотопленка», опубликовать на Facebook, Twitter, Instagram или отослать по E-mail прямо из приложения.

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