Visage Lab - бесплатное приложение для ретуши фотографий, с помощью которого можно быстро и легко разгладить кожу на фото, удалить эффект «красных глаз», убрать прыщики и блеск с лица и отбелить зубы.

Для этого достаточно загрузить портретное фото из галереи или сделать снимок на камеру и уже через несколько секунд вы увидите преображенное фото, на которое позднее при желании можно добавить разнообразные художественные эффекты (черно-белое фото, сепия, старое фото, винтажная открытка, эффекты световой обработки, HDR эффект и др.).

Благодаря продвинутому алгоритму поиска лиц, процесс ретуши полностью автоматизирован. Так, найденные на фото глаза сканируются на наличие эффекта «красных глаз», и, в случае его обнаружения, цвет зрачков корректируется. Кожа лица сегментируется по характерному цвету, и алгоритм сглаживает неровности кожи, убирает жирный блеск и блики от вспышки. Обратите внимание, что в процессе устранения дефектов кожи родинки остаются нетронутыми. Портрет выглядит намного лучше, когда зубы и белки глаз отбелены, поэтому в алгоритме реализована функция отбеливания.

В любой момент можно сравнить фотографии До и После использования алгоритмов ретуши. Если вам понравился улучшенный результат, вы можете сохранить его в альбом «Фотопленка», опубликовать на Facebook, Twitter, Instagram или отослать по E-mail прямо из приложения.