Visage Lab для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VicMan LLC
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 642 | Статистика
|Размер:
|47,77 Мб
|СКАЧАТЬ
Visage Lab - бесплатное приложение для ретуши фотографий, с помощью которого можно быстро и легко разгладить кожу на фото, удалить эффект «красных глаз», убрать прыщики и блеск с лица и отбелить зубы.
Для этого достаточно загрузить портретное фото из галереи или сделать снимок на камеру и уже через несколько секунд вы увидите преображенное фото, на которое позднее при желании можно добавить разнообразные художественные эффекты (черно-белое фото, сепия, старое фото, винтажная открытка, эффекты световой обработки, HDR эффект и др.).
Благодаря продвинутому алгоритму поиска лиц, процесс ретуши полностью автоматизирован. Так, найденные на фото глаза сканируются на наличие эффекта «красных глаз», и, в случае его обнаружения, цвет зрачков корректируется. Кожа лица сегментируется по характерному цвету, и алгоритм сглаживает неровности кожи, убирает жирный блеск и блики от вспышки. Обратите внимание, что в процессе устранения дефектов кожи родинки остаются нетронутыми. Портрет выглядит намного лучше, когда зубы и белки глаз отбелены, поэтому в алгоритме реализована функция отбеливания.
В любой момент можно сравнить фотографии До и После использования алгоритмов ретуши. Если вам понравился улучшенный результат, вы можете сохранить его в альбом «Фотопленка», опубликовать на Facebook, Twitter, Instagram или отослать по E-mail прямо из приложения.
Фоновый Ластик - приложение для редактирования фотографий с помощью искусственного...
Бесплатное Android-приложение, которое использует различные фильтры и эффекты для...
Fotor – простой в использовании и обладающий широкими возможностями фоторедактор....
Adobe Lightroom Mobile - функциональное и удобное в эксплуатации приложение, представляющее собой...
Приложение, благодаря которому создание красивых дизайнов для работы, учебы и...
Adobe Photoshop Express 8.7.1035
Adobe Photoshop Express – простое и быстрое редактирование ваших фотографий и изображений....
Отзывы о программе Visage Lab
Admin
Отзывов о программе Visage Lab 5.0.2 пока нет, можете добавить...