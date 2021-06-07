Foodie для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 639 | Статистика
Размер:62,86 Мб
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Камера Foodie — то, что надо общительному гурману в современном мире. Теперь легко и просто добавить пикантности прекрасным воспоминаниям о еде.

Особенности:

  • Более 30 качественных интерактивных фильтров. Наборы «Вкусно», «Салерно», «Тропический», «Пикник», «Сладко», «Свежо», «Барбекю», «Романтично», «Хрустяще», «Сочно» и т. д.
  • Удобные и точные «умные» направляющие для съемки еды сверху вниз. Передайте все настроение и атмосферу, фотографируя еду сверху.
  • Видео с аппетитными интерактивными фильтрами. Снимайте яркие видео о своих обеденных приключениях.
  • Превращайте банальные картинки в прекрасные шедевры. Используйте разнообразные фильтры и расширенные настройки, чтобы придать фотографиям любой эффект, от легкого очарования до теплого колорита.
  • С таймером вы всегда поймаете нужный момент. Такие селфи вы захотите сохранить.
  • Беззвучный режим. Пригодится для съемки в тихих ресторанах.
  • Возможность делиться фотографиями в социальных сетях. С легкостью публикуйте фотографии в Instagram, LINE, Facebook, KakaoTalk, WeChat, VSCO, Weibo и других ресурсах!
  • Связанные приложения. Функции камеры, не включенные в Foodie, можно найти в приложениях B612 и Snow.
Что нового в Foodie 3.7.4?

  • Добавлен фильтр 'SI','ME','VI','IN'.

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