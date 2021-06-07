Foodie для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SNOW, Inc.
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 639 | Статистика
|Размер:
|62,86 Мб
|СКАЧАТЬ
Камера Foodie — то, что надо общительному гурману в современном мире. Теперь легко и просто добавить пикантности прекрасным воспоминаниям о еде.
Особенности:
- Более 30 качественных интерактивных фильтров. Наборы «Вкусно», «Салерно», «Тропический», «Пикник», «Сладко», «Свежо», «Барбекю», «Романтично», «Хрустяще», «Сочно» и т. д.
- Удобные и точные «умные» направляющие для съемки еды сверху вниз. Передайте все настроение и атмосферу, фотографируя еду сверху.
- Видео с аппетитными интерактивными фильтрами. Снимайте яркие видео о своих обеденных приключениях.
- Превращайте банальные картинки в прекрасные шедевры. Используйте разнообразные фильтры и расширенные настройки, чтобы придать фотографиям любой эффект, от легкого очарования до теплого колорита.
- С таймером вы всегда поймаете нужный момент. Такие селфи вы захотите сохранить.
- Беззвучный режим. Пригодится для съемки в тихих ресторанах.
- Возможность делиться фотографиями в социальных сетях. С легкостью публикуйте фотографии в Instagram, LINE, Facebook, KakaoTalk, WeChat, VSCO, Weibo и других ресурсах!
- Связанные приложения. Функции камеры, не включенные в Foodie, можно найти в приложениях B612 и Snow.
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Добавлен фильтр 'SI','ME','VI','IN'.
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Отзывы о программе Foodie
Admin
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