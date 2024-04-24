Prometheus - бесплатное приложение для доступа к онлайн-курсам, проводимых преподавателями из лучших украинских и мировых университетов и организаций. Пользователю предлагаются бесплатные курсы по программированию, предпринимательской деятельности, анализу данных, бухучету, медицине, английскому языку, критическому мышлению, психологии, истории, социологии, философии и многим другим направлениям.

Присутствует возможность просматривать уроки онлайн или загружать видеолекции, чтобы учиться в любом месте и в любое время даже без доступа к сети Интернет. Полученные знания можно проверить с помощью интерактивных заданий и тестов.

Основные возможности программы: