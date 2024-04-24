Prometheus для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Украинский
|Разработчик:
|Prometheus NGO
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 156 | Статистика
|Размер:
|12.92 Мб
|СКАЧАТЬ
Prometheus - бесплатное приложение для доступа к онлайн-курсам, проводимых преподавателями из лучших украинских и мировых университетов и организаций. Пользователю предлагаются бесплатные курсы по программированию, предпринимательской деятельности, анализу данных, бухучету, медицине, английскому языку, критическому мышлению, психологии, истории, социологии, философии и многим другим направлениям.
Присутствует возможность просматривать уроки онлайн или загружать видеолекции, чтобы учиться в любом месте и в любое время даже без доступа к сети Интернет. Полученные знания можно проверить с помощью интерактивных заданий и тестов.
Основные возможности программы:
- Учеба у лучших преподавателей Украины и мира.
- Прохождение онлайн-курсов с помощью Wi-Fi или мобильного Интернет-соединения.
- Возможность загрузки видеолекций для обучения оффлайн.
- Проверка знаний с помощью интерактивных заданий и тестов.
- Просмотр новостей и роздаточных материалов курса.
- Обучение в соответствии со своим личным графиком в любое удобное время.
Приложение, которое в игровой форме позволяет тренировать память, логику, концентрацию,...
Библия. Современный перевод 1.10
Библия. Современный перевод - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов,...
Профессионалы своего дела (врачи, педагоги, юристы, кулинары, электрики и др.), готовы...
Официальное приложение для Android-устройств от сообщества Brainly, которое предназначено для...
Kids Connect the Dots Lite 3.7.5
Kids Connect the Dots Lite – обучающая игра для детей, в которой им необходимо соединять точки и в...
Как завязать галстук - как следует из названия, это приложение поможет вам завязать...
Отзывы о программе Prometheus
Admin
Отзывов о программе Prometheus 4.0.4 пока нет, можете добавить...