Prometheus для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 156 | Статистика
Размер:12.92 Мб
СКАЧАТЬ
Prometheus скриншот № 1
Prometheus скриншот № 2
Prometheus скриншот № 3

Prometheus - бесплатное приложение для доступа к онлайн-курсам, проводимых преподавателями из лучших украинских и мировых университетов и организаций. Пользователю предлагаются бесплатные курсы по программированию, предпринимательской деятельности, анализу данных, бухучету, медицине, английскому языку, критическому мышлению, психологии, истории, социологии, философии и многим другим направлениям.

Присутствует возможность просматривать уроки онлайн или загружать видеолекции, чтобы учиться в любом месте и в любое время даже без доступа к сети Интернет. Полученные знания можно проверить с помощью интерактивных заданий и тестов.

Основные возможности программы:

  • Учеба у лучших преподавателей Украины и мира.
  • Прохождение онлайн-курсов с помощью Wi-Fi или мобильного Интернет-соединения.
  • Возможность загрузки видеолекций для обучения оффлайн.
  • Проверка знаний с помощью интерактивных заданий и тестов.
  • Просмотр новостей и роздаточных материалов курса.
  • Обучение в соответствии со своим личным графиком в любое удобное время.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать МеморадоМеморадо 2.0.8

Приложение, которое в игровой форме позволяет тренировать память, логику, концентрацию,...

скачать Библия. Современный переводБиблия. Современный перевод 1.10

Библия. Современный перевод - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов,...

скачать Самые Полезные СоветыСамые Полезные Советы 8.4

Профессионалы своего дела (врачи, педагоги, юристы, кулинары, электрики и др.), готовы...

скачать BrainlyBrainly 5.53.1

Официальное приложение для Android-устройств от сообщества Brainly, которое предназначено для...

скачать Kids Connect the Dots LiteKids Connect the Dots Lite 3.7.5

Kids Connect the Dots Lite – обучающая игра для детей, в которой им необходимо соединять точки и в...

скачать Как завязать галстукКак завязать галстук 4.0.9

Как завязать галстук - как следует из названия, это приложение поможет вам завязать...

Отзывы о программе Prometheus

Admin

Отзывов о программе Prometheus 4.0.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв