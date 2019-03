Кухонная Лихорадка

World of Tanks Blitz 5.8 для iPhone, iPad World of Tanks Blitz - мобильная версия для iOS-устройств популярнейшей онлайн игры о танковых баталиях Второй мировой войны Reigns 1.13 для iOS Время стать новым королем средневековья в новой карточной стратегии Reigns. Вы должны соблюсти равновесие между четырьмя силами: церковь, общество, армия и Call of Duty Heroes 4.9.1 для iPhone, iPad Call of Duty Heroes - стратегическая игра по мотивам легендарной серии шутера Call of Duty

Бомжара 1.5.17 для iPhone, iPad Бомжара - необычная стратегическая игра, где Вам предстоит почувствовать все "прелести" жизни бомжа Plague Inc. 1.16.8 для iPhone, iPad Захватывающая и одновременно пугающая своим реализмом и антигуманностью стратегия для iPhone и iPad. Игрок выступает в роли творца смертельного патогена, и главная TapDefense 3.2.11 для iPhone, iPad, iPod TapDefense - это стратегия, основная цель которой не дать армии монстров из ада попасть к воротам Рая. От уровня к уровню монстры все сильнее, но и башни у вас будут