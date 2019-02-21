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World of Tanks Blitz для iOS

World of Tanks Blitz 5.8 для iPhone, iPad

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Описание World of Tanks Blitz 5.8 для iPhone, iPadОписание   Скачать World of Tanks Blitz 5.8 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (3.05 Гб) Скриншоты World of Tanks Blitz 5.8 для iPhone, iPadСкриншоты (18)   Статистика World of Tanks Blitz 5.8 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о World of Tanks Blitz 5.8 для iPhone, iPadОтзывы (5)  
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2.85 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 2.85 из 5
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World of Tanks Blitz - мобильная версия для iOS-устройств популярнейшей онлайн игры о танковых баталиях Второй мировой войны. Надо сказать, что разработчики потрудились на славу - графика этого симулятора отличается высоким качеством картинки, отличной текстурой и красивыми пейзажами, и все это автоматически оптимизируется под возможности используемого мобильного устройства.

Итак, теперь можно наслаждаться любимой игрой буквально в любом месте - садитесь в танк и приведите свою команду к победе сквозь рикошеты и грохот орудия противника, грамотно тактически распределив свои действия. В World of Tanks Blitz доступно порядка 100 боевых машин СССР, Германии и США, которые разделены на 4 основных класса - тяжелые танки, средние, легкие и ПТ САУ. Пока что поклонники танков могут играть на 8 различных картах в командах 7 на 7, при этом оставлена возможность создания взводов с Вашими друзьями.

Отдельно надо отметить качественно продуманное управление тачскрином, которое полностью настраивается на индивидуальные особенности каждого пользователя - двигайтесь, прицеливайтесь и стреляйте простыми тапами по экрану. Весьма полезным инструментом станет автонаведение на ближайший танк противника, которое при желании может корректироваться пользователем для указания конкретной точки попадания.

В общем, играйте, развивайтесь и получайте истинное удовольствие от любимой стратегии теперь и на i-устройствах.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты World of Tanks Blitz:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 654
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Онлайн клиенты - Экшен и 3D
 Программа World of Tanks Blitz отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе World of Tanks Blitz

Toothache про World of Tanks Blitz 5.6.1 для iPhone, iPad [21-12-2018]

5.6.2 будет ipa файлом?
5 | | Ответить

денис про World of Tanks Blitz 3.0.1 для iPhone, iPad [26-08-2016]

Почему я не могу скачать на виндофон
7 | 1 | Ответить

лёша про World of Tanks Blitz 2.0 для iPhone, iPad [20-08-2015]

Почему я не могу скачать world of tanks blitz на Nokia630?
7 | 13 | Ответить

Сергей про World of Tanks Blitz 1.1.0 для iPhone, iPad [06-07-2014]

Подскажите пожалуйста какая програма нужна для игры на Андроид?
7 | 6 | Ответить

Foggy про World of Tanks Blitz 1.1.0 для iPhone, iPad [28-06-2014]

Жаль у человека всего 2 почки, так бы было 4, 1 продал бы и купил айПэд, а вторую продал бы и купил на все деньги голды...
9 | | Ответить

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