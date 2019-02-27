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Clash of Clans для iOS

Clash of Clans 11.185.19 для iPhone, iPad

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Описание Clash of Clans 11.185.19 для iPhone, iPadОписание   Скачать Clash of Clans 11.185.19 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (142.66 Мб) Скриншоты Clash of Clans 11.185.19 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Clash of Clans 11.185.19 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Clash of Clans 11.185.19 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Clash of Clans - отличная игра для iPhone, iPad и iPod touch, благодаря которой можно попробовать себя в роли главы клана свирепых и ужасно воинственных варваров. Разумеется на старте ваше воинство выглядит весьма печально, но при должной сноровке и мастерстве можно прокачать свою деревушку до самой настоящей крепости, а своими набегами заставлять трепетать всех соседей.

Стройте деревню, защищайтесь от набегов, сражайтесь против миллионов игроков со всего мира и сообща укрепляйте свой клан, чтобы разгромить вражеские кланы.

Ключевые особенности:

  • Превратите свою деревню в неприступную крепость.
  • Соберите армию из Варваров, Лучниц, Всадников на кабанах, Колдунов, Драконов и других могучих воинов.
  • Сражайтесь с игроками всего мира и получайте трофеи.
  • Объединяйтесь с другими игроками в сплоченный клан.
  • Соперничайте с враждебными кланами в эпических Войнах кланов.
  • Нанимайте 18 уникальных видов боевых единиц с несколькими уровнями улучшения.
  • Подбирайте лучший состав атакующей армии среди бесчисленных сочетаний войск, заклинаний, героев и клановых подкреплений.
  • Защищайте свою деревню стенами, пушками, башнями, мортирами, бомбами и ловушками.
  • Сражайтесь с Королем Гоблинов в кампании, охватывающей весь игровой мир.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Clash of Clans:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 458
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
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Отзывы о программе Clash of Clans

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