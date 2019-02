Кухонная Лихорадка 3.1.0 для iPhone, iPad Кухонная Лихорадка - увлекательная игра в стиле Time Management, где Вам предстоит проявить все свои кулинарные и организаторские способности, удовлетворив Clash of Clans 11.185.15 для iPhone, iPad Clash of Clans - возглавьте маленький, но очень гордый и амбициозный клан свирепых варваров, расширяйте свою деревню, приглашайте в свою армию наемников и смело Hay Day 1.41.16 для iPhone, iPad Hay Day - отличная стратегия, где Вам предстоит попробовать свои силы и организаторские способности в роли фермера

World of Tanks Blitz 5.8 для iPhone, iPad World of Tanks Blitz - мобильная версия для iOS-устройств популярнейшей онлайн игры о танковых баталиях Второй мировой войны Plague Inc. 1.16.8 для iPhone, iPad Захватывающая и одновременно пугающая своим реализмом и антигуманностью стратегия для iPhone и iPad. Игрок выступает в роли творца смертельного патогена, и главная Бабломет 1.2 для iPhone, iPad Бабломет - веселое приложение, где Вам не придется ломать голову над поиском денег, а наоборот - сорите ими как можно больше