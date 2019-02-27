Clash of Clans - отличная игра для iPhone, iPad и iPod touch, благодаря которой можно попробовать себя в роли главы клана свирепых и ужасно воинственных варваров. Разумеется на старте ваше воинство выглядит весьма печально, но при должной сноровке и мастерстве можно прокачать свою деревушку до самой настоящей крепости, а своими набегами заставлять трепетать всех соседей.
Стройте деревню, защищайтесь от набегов, сражайтесь против миллионов игроков со всего мира и сообща укрепляйте свой клан, чтобы разгромить вражеские кланы.
Ключевые особенности:
Превратите свою деревню в неприступную крепость.
Соберите армию из Варваров, Лучниц, Всадников на кабанах, Колдунов, Драконов и других могучих воинов.
Сражайтесь с игроками всего мира и получайте трофеи.
Объединяйтесь с другими игроками в сплоченный клан.
Соперничайте с враждебными кланами в эпических Войнах кланов.
Нанимайте 18 уникальных видов боевых единиц с несколькими уровнями улучшения.
Подбирайте лучший состав атакующей армии среди бесчисленных сочетаний войск, заклинаний, героев и клановых подкреплений.
Защищайте свою деревню стенами, пушками, башнями, мортирами, бомбами и ловушками.
Сражайтесь с Королем Гоблинов в кампании, охватывающей весь игровой мир.
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