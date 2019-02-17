Яндекс: Алиса 7.51 для Android Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю, OLL.TV 2.3.2 для Android Бесплатное приложение, которое предоставляет доступ украинским пользователям к интерактивному телевидению и дает возможность смотреть популярные телеканалы, прямые My Vodafone 1.0.3 для Android My Vodafone – легкий и простой контроль средств для абонентов предоплаченного сервиса МТС Украина и Vodafone Украина. Следите за состоянием вашего счета, узнайте

OLX.ua 4.35.3 для Android OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив приложение, у вас появится возможность создавать объявления, добавлять Vodafone Pay 1.2.0 для Android После установки приложения Vodafone Pay, смартфон станет настоящим цифровым кошельком. Добавляйте карты MasterCard, Visa и оплачивайте товары и услуги с помощью Глаз.ТВ 1.5 для Android Глаз.ТВ – смотрите популярные телеканалы с вашего устройства. В приложении доступны новостные, спортивные, развлекательные, детские и другие каналы России и Украины.