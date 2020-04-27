Symbolab для Android

Symbolab 6.8.0 для Android

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Описание Symbolab 6.8.0 для AndroidОписание   Скачать Symbolab 6.8.0 для AndroidСКАЧАТЬ (20,96 Мб) Скриншоты Symbolab 6.8.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Symbolab 6.8.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Symbolab 6.8.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Symbolab - персональный репетитор по математике, с помощью которого можно решить любую математическую задачу (включая интегралы, производные, уравнения, неравенства, функции, матрицы, векторы и пр.) с отображением процесса их решения.

Приложение включает все необходимые инструменты для работы с:

  • интегралами
  • производными
  • пределами
  • различными уравнениями и неравенствами
  • тригонометрияческими функциями
  • матрицами и т.д.
Symbolab
Symbolab
Symbolab
Symbolab
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 859
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Математика
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Отзывы о программе Symbolab

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