Symbolab - персональный репетитор по математике, с помощью которого можно решить любую математическую задачу (включая интегралы, производные, уравнения, неравенства, функции, матрицы, векторы и пр.) с отображением процесса их решения.

Приложение включает все необходимые инструменты для работы с: