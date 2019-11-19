Строительный калькулятор - удобный мобильный инструмент, с помощью которого можно быстро и легко рассчитать количество материалов для строительства и ремонта, а также позволяющий проконтролировать подрядчика на предмет перерасхода ваших средств и моментально посчитать интересующую вас информацию.

Приложение работает без подключения к интернету и дает исчерпывающую информацию по интересующему вас расчету.

На данный момент доступны следующие функции: