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Строительный калькулятор для Android

Строительный калькулятор 1.9.90 для Android

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Описание Строительный калькулятор 1.9.90 для AndroidОписание   Скачать Строительный калькулятор 1.9.90 для AndroidСКАЧАТЬ (8,11 Мб) Скриншоты Строительный калькулятор 1.9.90 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Строительный калькулятор 1.9.90 для AndroidСтатистика   Отзывы о Строительный калькулятор 1.9.90 для AndroidОтзывы (0)  
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Строительный калькулятор - удобный мобильный инструмент, с помощью которого можно быстро и легко рассчитать количество материалов для строительства и ремонта, а также позволяющий проконтролировать подрядчика на предмет перерасхода ваших средств и моментально посчитать интересующую вас информацию.

Приложение работает без подключения к интернету и дает исчерпывающую информацию по интересующему вас расчету.

На данный момент доступны следующие функции:

  • Расчет фундаментной плиты.
  • Ленточный фундамент. Расчет количества бетона для ленточного фундамента.
  • Состав бетона.
  • Калькулятор материала для бетонных колец.
  • Вес арматуры по количеству.
  • Количество арматуры по весу.
  • Арматура по ГОСТ 5781-82.
  • Расчет количества кирпича для стен.
  • Расчет количества блоков для стен.
  • Объем блоков/кирпича в кубе.
  • Характеристики стеновых блоков.
  • Утеплитель, расчет утеплителя для стен и фундаментов.
  • Пиломатериалы, калькулятор пиломатериалов и стоимости, кубатурник досок.
  • Земляные работы, объем траншеи и вес почвы.
  • Расчет плитки. Количество плитки для поверхности.
  • Расчет напольного покрытия.
  • Расчет количества вагонки на поверхность.
  • Объем цилиндра(бочки).
  • Объем прямоугольной емкости.
  • Расчет краски, калькулятор расхода краски для поверхности.
  • Расход грунтовок основных брендов.
  • Штукатурка стен - расчет расхода штукатурки.
  • Расход шпаклевки.
  • Стяжка пола - расход цементных стяжек.
  • Наливной пол - расход ровнителя.
  • Расход плиточного клея.
  • Калькулятор обоев, расход обоев на поверхность.
  • Расчет подушки из сыпучих материалов.
  • Площади участков различной формы.
  • Расчет гипотенузы, диагональ, разносторонний и прямоугольный треугольник.
  • Металлопрокат.
  • Конвертеры различных физ. величин.
  • Расчет кровли - односкатная крыша, двускатная кровля, площадь кровли, количество материалов.
  • Расчет плинтуса по размерам помещения.
Строительный калькулятор
Строительный калькулятор
Строительный калькулятор
Строительный калькулятор
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Строительный калькулятор

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