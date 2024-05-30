DLNA Server для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.28 Мб
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DLNA Server – это приложение, предназначенное для стриминга мультимедийных файлов с вашего Android устройства на любой UPnP/DLNA клиент, включая Smart TV, PlayStation, Xbox 360 и другие устройства. Программа позволяет передавать фото, музыку и видео, обеспечивая легкий и удобный доступ к вашим медиафайлам на различных устройствах.

DLNA Server поддерживает работу с плейлистами форматов m3u, m3u8 и pls. Для корректного использования плейлистов необходимо указать именно файл плейлиста, что обеспечит его автоматическое распознавание и использование приложением. Это делает процесс управления вашими мультимедийными коллекциями более удобным и гибким.

Кроме того, приложение теперь поддерживает получение контента с серверов SMB и FTP. Для подключения к этим сетевым ресурсам требуется указать соответствующие адреса. Например, для SMB это может выглядеть так: smb://user:pass@server/share, а для FTP: ftp://user:pass@server:port/ftpdir. Эта функция значительно расширяет возможности по доступу и управлению вашими мультимедийными файлами, находящимися на различных сетевых ресурсах.

Список основных возможностей приложения DLNA Server:

  • Стриминг фото, музыки и видео с Android устройства на любой UPnP/DLNA клиент.
  • Поддержка множества устройств, включая Smart TV, PlayStation, Xbox 360 и другие.
  • Совместимость с плейлистами форматов m3u, m3u8 и pls.
  • Автоматическое распознавание и использование файлов плейлистов.
  • Поддержка серверов SMB и FTP для получения контента.
  • Легкая настройка сетевых ресурсов для доступа к мультимедийным файлам.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс для управления медиафайлами.

DLNA Server предоставляет пользователям простой и эффективный способ стриминга мультимедийного контента на различные устройства. Приложение поддерживает разнообразные форматы плейлистов и подключение к сетевым ресурсам, что делает его универсальным инструментом для управления и воспроизведения ваших медиафайлов.

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