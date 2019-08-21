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Электрические расчеты для Android

Электрические расчеты 7.4.0 для Android

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Описание Электрические расчеты 7.4.0 для AndroidОписание   Скачать Электрические расчеты 7.4.0 для AndroidСКАЧАТЬ (9,77 Мб) Скриншоты Электрические расчеты 7.4.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Электрические расчеты 7.4.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Электрические расчеты 7.4.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Электрические расчеты - очень полезное приложение, позволяющее осуществлять огромное количество разнообразных вычислений в сфере электроэнергии, включая расчет силы тока, напряжения, активной мощности, сопротивления, сечения провода и многое другое.

Основные возможности:

  • Расчет сечения провода, падения напряжения, силы тока, напряжения, активной, полной и реактивной мощности, коэффициента мощности, сопротивления.
  • Максимальная длина провода.
  • Токовая пропускная способность изолированных/неизолированных проводников.
  • Подбор автоматического выключателя.
  • Допустимая пропускаемая энергия кабеля (K²S²).
  • Рабочий ток, реактивное сопротивление, импеданс.
  • Компенсация реактивной мощности.
  • Система заземления.
  • Ток короткого замыкания.
  • Сопротивление проводника.
  • Расчет температуры кабеля.
  • Потери мощности в кабелях.
  • Цветовой код резистора и индуктивности.
  • Предохранители.
  • Соединение резисторов и конденсаторов.
  • Резонансная частота.
  • Делитель напряжения и разветвление тока.
  • Стабилитрон (диод Зенера) как стабилизатор напряжения.
  • Гасящий резистор.
  • Резистор для светодиода.
  • Время работы аккумулятора.
  • Первичная/Вторичная обмотка трансформатора.
  • Длина антенны.
  • Калькулятор дискового пространства и полосы пропускания для систем CCTV.
  • Температурные сенсоры (PT/NI/CU, NTC, термопары…).
  • Значения аналогового сигнала.
  • Эффект Джоуля.
  • Распиновка.
  • Цветовая кодировка волоконно-оптического кабеля.
  • Формулы.
  • и многое другое...
Электрические расчеты
Электрические расчеты
Электрические расчеты
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыдругое
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