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Электрические расчеты 7.4.0 для Android
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Электрические расчеты - очень полезное приложение, позволяющее осуществлять огромное количество разнообразных вычислений в сфере электроэнергии, включая расчет силы тока, напряжения, активной мощности, сопротивления, сечения провода и многое другое.
Основные возможности:
- Расчет сечения провода, падения напряжения, силы тока, напряжения, активной, полной и реактивной мощности, коэффициента мощности, сопротивления.
- Максимальная длина провода.
- Токовая пропускная способность изолированных/неизолированных проводников.
- Подбор автоматического выключателя.
- Допустимая пропускаемая энергия кабеля (K²S²).
- Рабочий ток, реактивное сопротивление, импеданс.
- Компенсация реактивной мощности.
- Система заземления.
- Ток короткого замыкания.
- Сопротивление проводника.
- Расчет температуры кабеля.
- Потери мощности в кабелях.
- Цветовой код резистора и индуктивности.
- Предохранители.
- Соединение резисторов и конденсаторов.
- Резонансная частота.
- Делитель напряжения и разветвление тока.
- Стабилитрон (диод Зенера) как стабилизатор напряжения.
- Гасящий резистор.
- Резистор для светодиода.
- Время работы аккумулятора.
- Первичная/Вторичная обмотка трансформатора.
- Длина антенны.
- Калькулятор дискового пространства и полосы пропускания для систем CCTV.
- Температурные сенсоры (PT/NI/CU, NTC, термопары…).
- Значения аналогового сигнала.
- Эффект Джоуля.
- Распиновка.
- Цветовая кодировка волоконно-оптического кабеля.
- Формулы.
- и многое другое...
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