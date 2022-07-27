Majento SiteAnalyzer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.311 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 002 | Статистика
Размер:9,39 Мб
Majento SiteAnalyzer скриншот № 1
Majento SiteAnalyzer скриншот № 2

Majento SiteAnalyzer - портативная программа предназначена для проведения аудита и анализа содержимого сайта и выявления технических ошибок и ошибок SEO-оптимизации.

Основные возможности:

  • Сканирование (переобход) всех страниц сайта.
  • Определение уровня вложенности страниц относительно главной.
  • Получение кодов ответа сервера для каждой страницы сайта (200, 301, 302, 404, 500, 503 и т.д.).
  • Определение наличия и содержимого Title, Keywords, Description, H1-H2.
  • Поиск и отображение "дубликатов" страниц, мета-тегов и заголовков.
  • Определение наличия атрибута rel="canonical" для каждой страницы сайта.
  • Следование директивам файла "robots.txt" либо мета-тега "robots", учет NOFOLLOW при обходе страниц сайта.
  • Ссылочный анализ – определение внутренних и внешних ссылок для страницы (в пределах сайта).
  • Определение количества перенаправлений со страницы (редиректов).
  • Генерация карты сайта "sitemap.xml" (с возможностью разбиения на несколько файлов).
  • Фильтрация (выборка) данных по любому параметру.
  • Экспорт отчетов в CSV и Excel (полноценный отчет в Excel-формате).
  • Портативный формат (работает без установки на ПК или прямо со сменного носителя).
  • Бесплатное распространение.
Что нового в Majento SiteAnalyzer 2.8.311?
  • исправлена ошибка «Access Violation», возникающая при изменении ширины колонок на пустой базе данных
  • исправлена ошибка «Cannot focus a disabled or invisible window», возникающая на старте программы в режиме Демо
  • прочие мелкие исправления
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