Majento SiteAnalyzer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.311 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Симагин Андрей
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 002 | Статистика
|Размер:
|9,39 Мб
Majento SiteAnalyzer - портативная программа предназначена для проведения аудита и анализа содержимого сайта и выявления технических ошибок и ошибок SEO-оптимизации.
Основные возможности:
- Сканирование (переобход) всех страниц сайта.
- Определение уровня вложенности страниц относительно главной.
- Получение кодов ответа сервера для каждой страницы сайта (200, 301, 302, 404, 500, 503 и т.д.).
- Определение наличия и содержимого Title, Keywords, Description, H1-H2.
- Поиск и отображение "дубликатов" страниц, мета-тегов и заголовков.
- Определение наличия атрибута rel="canonical" для каждой страницы сайта.
- Следование директивам файла "robots.txt" либо мета-тега "robots", учет NOFOLLOW при обходе страниц сайта.
- Ссылочный анализ – определение внутренних и внешних ссылок для страницы (в пределах сайта).
- Определение количества перенаправлений со страницы (редиректов).
- Генерация карты сайта "sitemap.xml" (с возможностью разбиения на несколько файлов).
- Фильтрация (выборка) данных по любому параметру.
- Экспорт отчетов в CSV и Excel (полноценный отчет в Excel-формате).
- Портативный формат (работает без установки на ПК или прямо со сменного носителя).
- Бесплатное распространение.
- исправлена ошибка «Access Violation», возникающая при изменении ширины колонок на пустой базе данных
- исправлена ошибка «Cannot focus a disabled or invisible window», возникающая на старте программы в режиме Демо
- прочие мелкие исправления
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