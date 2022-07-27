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CHM Editor 3.1.2 CHM Editor - удобная программа для работы с CHM файлами, которые используются при создании...

ASPack 2.43 ASPack - программа для сжатия исполняемых файлов (EXE, DLL, OCX) и защиты от непрофессионального...

VRCP SPRuler 2.6.0.2017.0 SPRuler - экранная линейка, с помощью которой можно быстро и легко измерить в пикселях любые объекты на экране монитора...

Log Viewer Plus 2.3.21 Log Viewer Plus - удобный во всех отношениях просмотрищик лог-журналов с набором полезных инструментов для поиска и фильтрации информации в логе...

PEiD Tab 1.4.7.992 Небольшая и простая в эксплуатации программа для Windows, которая позволяет расширить...