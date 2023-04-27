Alternate DLL Analyzer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.920 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alternate Tools
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|553 Кб
Alternate DLL Analyzer - простое приложение, позволяющее извлекать имена доступных функций из DLL-файла, чтобы сохранить их в текстовом формате.
Файлы DLL включают в себя различные функции, данные и другие ресурсы, к которым обращаются другие исполняемые файлы, что делает их важными для процесса разработки.
Хотя большинство приложений среды разработки включают возможность просмотра подобных ресурсов, эти программы сложны и занимают много места на компьютере. Цель данного инструмента - предоставить вам легкую альтернативу исключительно для просмотра доступных функций.
Все, что вам нужно сделать, это указать DLL-файл и выбрать тип функции перед сканированием файла. Приложение отображает количество обнаруженных элементов и перечисляет их имена в главном окне. У вас есть возможность отображать номера строк, чтобы быстро найти определенную запись.
Если вам нужно сохранить список на жестком диске, вы можете скопировать имена в буфер обмена или экспортировать все данные в обычный текстовый файл. Для каждой категории необходимо создавать отдельные файлы, если вам нужно сохранить все функции. Помимо графического интерфейса, у вас есть возможность быстро сгенерировать текстовый файл, используя командную строку.
В целом, DLL Analyzer - это простое программное решение, которое поможет вам просмотреть и экспортировать список доступных функций из DLL-файла.
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