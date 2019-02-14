Discord 2.4.4 для iPhone, iPad Бесплатный и надежный голосовой и текстовый чат для геймеров. Приложение позволяет отправлять выбранным пользователям прямые личные сообщения, поддерживает Zello 4.34 для iPhone, iPad Удобная мобильная рация для iOS. Присутствует возможность подключаться к публичным каналам и общаться с соседями и людьми по всему миру, создавать защищенные паролем fring 7.0.0.6 для iPhone, iPad, iPod fring - отличный бесплатный VoIP клиент (позволяет звонить на телефон через Интернет) и интернет пейджер. Обмен сообщениями, файлами и т.п. поддерживается между

Skype 8.39 для iPhone Skype - эта популярная программа позволяет общаться в чате с любым пользователем Skype, как при помощи голоса так и при помощи текстовых сообщений. Можно звонить в Google Mobile App 66.0 для iPhone, iPad, iPod Google Mobile App - избавит вас от необходимости вводить вручную слова для поиска информации в поисковой системе Google.com. Теперь искать данные можно с помощью Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.8.5 для iPhone, iPad, iPod Audio Memos Free - The Voice Recorder - бесплатно превратит ваш iPhone в диктофон с неограниченным числом голосовых заметок. Качество речи можно регулировать. Все