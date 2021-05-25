Zello - кросс-платформенная интернет-рация, с помощью которой можно общаться с другими людьми голосом через интернет. Здесь используется принцип рации - одновременно может говорить только один человек. Остальные в это время могут только слушать его. Для передачи сообщения нужно нажать на кнопку на экране.

Поддерживаются групповые каналы, в которых можно обсуждать любые темы с большим количеством собеседников. Вы можете присоединяться к уже существующим каналам либо создавать свои собственные. Также поддерживается передача личных сообщений отдельным пользователям.