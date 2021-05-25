Zello для Android

Описание
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Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.109.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 650 | Статистика
Размер:18,95 Мб
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Zello - кросс-платформенная интернет-рация, с помощью которой можно общаться с другими людьми голосом через интернет. Здесь используется принцип рации - одновременно может говорить только один человек. Остальные в это время могут только слушать его. Для передачи сообщения нужно нажать на кнопку на экране.

Поддерживаются групповые каналы, в которых можно обсуждать любые темы с большим количеством собеседников. Вы можете присоединяться к уже существующим каналам либо создавать свои собственные. Также поддерживается передача личных сообщений отдельным пользователям.

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Отзывы о программе Zello

N про Zello 2.88 для Android [20-06-2015]

Ура. я нашел то, чем можно заменить прочие скучные мессенджеры. эта прога одна из наиболее удобных, оригинальных и подчеркивающих индивидуальность пользователя. качайте все. регайтесь.
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