Zello для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.109.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Zello
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 650 | Статистика
|Размер:
|18,95 Мб
|СКАЧАТЬ
Zello - кросс-платформенная интернет-рация, с помощью которой можно общаться с другими людьми голосом через интернет. Здесь используется принцип рации - одновременно может говорить только один человек. Остальные в это время могут только слушать его. Для передачи сообщения нужно нажать на кнопку на экране.
Поддерживаются групповые каналы, в которых можно обсуждать любые темы с большим количеством собеседников. Вы можете присоединяться к уже существующим каналам либо создавать свои собственные. Также поддерживается передача личных сообщений отдельным пользователям.
универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...
Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем...
YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное...
OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив...
Удобное приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко узнать где находятся...
Уникальная платформа для стриминга игр и онлайн трансляций, объединяющая игроков,...
Отзывы о программе Zello
N про Zello 2.88 для Android [20-06-2015]
Ура. я нашел то, чем можно заменить прочие скучные мессенджеры. эта прога одна из наиболее удобных, оригинальных и подчеркивающих индивидуальность пользователя. качайте все. регайтесь.
2 | 2 | Ответить