NetSpot для macOS

NetSpot 2.11.972 для Mac OS

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Описание NetSpot 2.11.972 для Mac OSОписание   Скачать NetSpot 2.11.972 для Mac OSСКАЧАТЬ (13,05 Мб) Скриншоты NetSpot 2.11.972 для Mac OSСкриншоты (8)   Статистика NetSpot 2.11.972 для Mac OSСтатистика   Отзывы о NetSpot 2.11.972 для Mac OSОтзывы (0)  
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NetSpot - единственное профессиональное приложение для исследования беспроводных сетей, анализа Wi-Fi, улучшения сети для Mac OS X. Это бесплатный анализатор Wi-Fi с помощью которого даже неопытный пользователь сможет улучшить сеть Wi-Fi дома или офиса. Все, что вам нужно - это ваш Макбук с версией Mac OS X 10.10+, а также NetSpot, который работает в любой сети стандарта 802.11.

Основные возможности программы:

  • Исследование зоны покрытия беспроводной сети.
  • Визуализация карты Wi-Fi, которая позволяет увидеть все мертвые зоны без покрытия и оптимизировать расположение точек доступа (более 15 типов визуализаций).
  • Беспроводное исследование для планирования Wi-Fi: загрузите карту, проведите беспроводное исследование, и постройте комплексную тепловую карту вашей сети.
  • Возможность оценить проблемные области беспроводной сети с точки зрения расположения точек доступа, возможных мест возникновения радиочасточного шума, приводящего к помехам в работе WiFi устройств и пр.
  • Сбор всей информации об окружающих сетях Wi-Fi и отображение её в интерактивной таблице.
  • Быстрый экспорт полученных карт в формат PDF.
  • Быстрое сохранение визуальной карты в PNG-файл.
  • В версии Enterprise доступны настраиваемые отчёты.
  • Опционально вы можете экспортировать только исследованные зоны карты.
  • Импорт и экспорт псевдонимов BSSID.
  • Простой перенос данных между проектами.
  • Все отчеты можно экспортировать в CSV-файл.
NetSpot
NetSpot
NetSpot
NetSpot
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 242
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi, Bluetooth
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Отзывы о программе NetSpot

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