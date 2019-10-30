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NetSpot 2.11.972 для Mac OS
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NetSpot - единственное профессиональное приложение для исследования беспроводных сетей, анализа Wi-Fi, улучшения сети для Mac OS X. Это бесплатный анализатор Wi-Fi с помощью которого даже неопытный пользователь сможет улучшить сеть Wi-Fi дома или офиса. Все, что вам нужно - это ваш Макбук с версией Mac OS X 10.10+, а также NetSpot, который работает в любой сети стандарта 802.11.
Основные возможности программы:
- Исследование зоны покрытия беспроводной сети.
- Визуализация карты Wi-Fi, которая позволяет увидеть все мертвые зоны без покрытия и оптимизировать расположение точек доступа (более 15 типов визуализаций).
- Беспроводное исследование для планирования Wi-Fi: загрузите карту, проведите беспроводное исследование, и постройте комплексную тепловую карту вашей сети.
- Возможность оценить проблемные области беспроводной сети с точки зрения расположения точек доступа, возможных мест возникновения радиочасточного шума, приводящего к помехам в работе WiFi устройств и пр.
- Сбор всей информации об окружающих сетях Wi-Fi и отображение её в интерактивной таблице.
- Быстрый экспорт полученных карт в формат PDF.
- Быстрое сохранение визуальной карты в PNG-файл.
- В версии Enterprise доступны настраиваемые отчёты.
- Опционально вы можете экспортировать только исследованные зоны карты.
- Импорт и экспорт псевдонимов BSSID.
- Простой перенос данных между проектами.
- Все отчеты можно экспортировать в CSV-файл.
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