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5 NetSpot - единственное профессиональное приложение для исследования беспроводных сетей, анализа Wi-Fi, улучшения сети для Mac OS X. Это бесплатный анализатор Wi-Fi с помощью которого даже неопытный пользователь сможет улучшить сеть Wi-Fi дома или офиса. Все, что вам нужно - это ваш Макбук с версией Mac OS X 10.10+, а также NetSpot, который работает в любой сети стандарта 802.11. Основные возможности программы: Исследование зоны покрытия беспроводной сети.

Визуализация карты Wi-Fi, которая позволяет увидеть все мертвые зоны без покрытия и оптимизировать расположение точек доступа (более 15 типов визуализаций).

Беспроводное исследование для планирования Wi-Fi: загрузите карту, проведите беспроводное исследование, и постройте комплексную тепловую карту вашей сети.

Возможность оценить проблемные области беспроводной сети с точки зрения расположения точек доступа, возможных мест возникновения радиочасточного шума, приводящего к помехам в работе WiFi устройств и пр.

Сбор всей информации об окружающих сетях Wi-Fi и отображение её в интерактивной таблице.

Быстрый экспорт полученных карт в формат PDF.

Быстрое сохранение визуальной карты в PNG-файл.

В версии Enterprise доступны настраиваемые отчёты.

Опционально вы можете экспортировать только исследованные зоны карты.

Импорт и экспорт псевдонимов BSSID.

Простой перенос данных между проектами.

Все отчеты можно экспортировать в CSV-файл. NetSpot для Windows