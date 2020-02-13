NetSpot для Windows

NetSpot 2.12.715

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Описание NetSpot 2.12.715Описание   Скачать NetSpot 2.12.715СКАЧАТЬ (229 Кб) Скриншоты NetSpot 2.12.715Скриншоты (6)   Статистика NetSpot 2.12.715Статистика   Отзывы о NetSpot 2.12.715Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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NetSpot - мощная программа для поиска, анализа и диагностики беспроводных Wi-Fi-сетей. Если вы профессионально занимаетесь проектированием (созданием) беспроводных сетей или хотите настроить наилучшим образом точку доступа в своей квартире (офисе), то это приложение станет хорошим помощником, позволив построить карту покрытия своего помещения и избежать появления так называемых "мертвых" зон.

Работать с программой достаточно комфортно. После запуска в режиме Discover вы увидите все доступный Wi-Fi-точки и качество их сигнала. Для любого подключения можно запросить детальную информацию об уровне сигнала и частотных характеристиках.

В режиме Survey можно создавать свои карты зон покрытия: укажите имя проекта, загрузите (нарисуйте) план помещения или используйте пустую картинку. После этого нужно пройтись по помещению и просканировать качество сигнала в некоторых контрольных точках. В итоге получится полная карта помещения с уровнем покрытия в разных его участках.

Таким образом, с помощью NetSpot вы найдете самое оптимальное место размещения своего беспроводного маршрутизатора (роутера), чтобы качество сети было наилучшим в любом месте исследуемого пространства, а помехи от других устройств сводились к минимуму.

Что нового в NetSpot 2.12.715?
  • Добавлено: поддержка 802.11ax (aka WiFi 6).
  • Добавлено: поддержка WPA3.
  • Улучшено: производительность приложения во время сканирования
  • Улучшено: обновлен список поставщиков
  • Исправлены различные ошибки
NetSpot
NetSpot
NetSpot
NetSpot
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 392
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi, Bluetooth
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Отзывы о программе NetSpot

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