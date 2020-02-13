Connectify 2019.1.2.40048
Connectify - приложение, благодаря которому можно быстро и легко организовать доступ к сети Интернет, превратив Ваш персональный компьютер или ноутбук в точку
InSSIDer 4.4.6.3 / 1.2.11.0
InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi сетей. Программа позволяет узнать мощность сигнала, идентификатор
CommView for WiFi 7.1 Build 849
CommView for WiFi - программа для захвата и анализа сетевых пакетов в беспроводных сетях стандарта 802.11 a/b/g. Она получает информацию от беспроводного сетевого
BlueSoleil 10.0.497.0
BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными
MyPublicWiFi 20.0
MyPublicWiFi - программа, с помощью которой можно расшарить Wi-Fi с Вашего ПК, создав временную точку доступа, и при необходимости ограничить доступ пользователей к
Virtual Router 1.0.0.0
Virtual Router - полезное бесплатное приложение, с помощью которого вы сможете превратить свой компьютер в Wi-Fi спот (роутер для беспроводных сетей)