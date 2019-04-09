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4.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 nPlayer Lite - один из лучших медиаплеров для платформы iOS, который выделяется богатым функционалом и поддержкой всех современных мультимедийных форматов. Присутствует возможность воспроизводить потоковое видео и аудио, с помощью жестов управлять воспроизведением, субтитрами, громкостью и яркостью и многое другое. Основные возможности: Поддержка iXpand Flash Drive.

Поддержка вывода через HDMI.

Поддержка видео форматов : MP4, MOV, MKV, AVI, WMV, ASF, FLV, OGV, RMVB, TP и др.

Поддержка аудио форматов : MP3, WAV, WMA, FLAC, APE и др.

Поддержка субтитров форматов : SMI, SRT, SSA, IDX, SUB, LRC, SUP, MLP2 и др.

Поддержка изображений форматов : JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF и др.

Поддержка плейлистов : CUE, M3U, PLS

Поддержка WebDAV, FTP, SFTP, HTTP, SMB/CIFS

Поддержка UPnP/DLNA (поддержка субтитров при условии передачи субтитров сервером DLNA).

Поддержка облачных хранилищ (Amazon Cloud Drive, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Yandex.Disk).

Поддержка беспроводных хранилищ Toshiba (FlashAir, Wireless SSD, Wireless HDD, Wireless Adapter).

Поддержка контента iTunes (кроме файлов с DRM защитой).

Поддержка фото и видео из Альбомов устройства.

Настройка скорости воспризведения : 0.5x ~ 4.0x.

Воспроизведение с момента остановки.

Повтор отрезка.

Блокировка ориентации.

Поддержка аппаратного ускорения H.264/MPEG4.

Изменение ориентации экрана, настройка яркости и насыщенности изображения.

Поддержка синхронизации аудио.

Поддержка текстов песен.

Поддержка добавления субтитров во время воспроизведения.

Поддержка тэгов SAMI(SMI).

Действия с файлами: Удалить, Переместить, Переименовать, Создать папку.

Управление плейлистами : Создать, Удалить, Изменить.

Поддержка показа недавно воспроизведенных файлов.

Блокировка папок паролем.

Несколько тем оформления и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app