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nPlayer Lite 3.10.8 для iPhone, iPad
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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- Рейтинг программы - 4.50 из 5
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nPlayer Lite - один из лучших медиаплеров для платформы iOS, который выделяется богатым функционалом и поддержкой всех современных мультимедийных форматов. Присутствует возможность воспроизводить потоковое видео и аудио, с помощью жестов управлять воспроизведением, субтитрами, громкостью и яркостью и многое другое.
Основные возможности:
- Поддержка iXpand Flash Drive.
- Поддержка вывода через HDMI.
- Поддержка видео форматов : MP4, MOV, MKV, AVI, WMV, ASF, FLV, OGV, RMVB, TP и др.
- Поддержка аудио форматов : MP3, WAV, WMA, FLAC, APE и др.
- Поддержка субтитров форматов : SMI, SRT, SSA, IDX, SUB, LRC, SUP, MLP2 и др.
- Поддержка изображений форматов : JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF и др.
- Поддержка плейлистов : CUE, M3U, PLS
- Поддержка WebDAV, FTP, SFTP, HTTP, SMB/CIFS
- Поддержка UPnP/DLNA (поддержка субтитров при условии передачи субтитров сервером DLNA).
- Поддержка облачных хранилищ (Amazon Cloud Drive, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Yandex.Disk).
- Поддержка беспроводных хранилищ Toshiba (FlashAir, Wireless SSD, Wireless HDD, Wireless Adapter).
- Поддержка контента iTunes (кроме файлов с DRM защитой).
- Поддержка фото и видео из Альбомов устройства.
- Настройка скорости воспризведения : 0.5x ~ 4.0x.
- Воспроизведение с момента остановки.
- Повтор отрезка.
- Блокировка ориентации.
- Поддержка аппаратного ускорения H.264/MPEG4.
- Изменение ориентации экрана, настройка яркости и насыщенности изображения.
- Поддержка синхронизации аудио.
- Поддержка текстов песен.
- Поддержка добавления субтитров во время воспроизведения.
- Поддержка тэгов SAMI(SMI).
- Действия с файлами: Удалить, Переместить, Переименовать, Создать папку.
- Управление плейлистами : Создать, Удалить, Изменить.
- Поддержка показа недавно воспроизведенных файлов.
- Блокировка папок паролем.
- Несколько тем оформления и многое другое.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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Отзывы о программе nPlayer Lite
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