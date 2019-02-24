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VLC для iOS

VLC 3.1.6 для iPhone, iPad

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Описание VLC 3.1.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать VLC 3.1.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (143.26 Мб) Скриншоты VLC 3.1.6 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика VLC 3.1.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о VLC 3.1.6 для iPhone, iPadОтзывы (1)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
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VLC для iOS - популярный мультимедийный плеер с возможностью воспроизведения множества популярных и не очень форматов на мобильных устройства iPhone, iPad и iPod touch. Удобство этого приложения в первую очередь заключается в отсутствии необходимости предварительного конвертирования видеодорожки в поддерживаемый i-устройством формат воспроизведения - VLC отлично справляется и проигрывает файл именно в том виде, в котором он представлен, что значительно ускоряет время запуска воспроизведения. Список поддерживаемых форматов достаточно разнообразен, выделим лишь основные - avi, divx, mkv, wmv, vob, mp3, mp4, 3gp, ac3 и др. В остальном VLC содержит основные настройки для его максимально удобного использования. Здесь можно изменять скорость аудиодорожки при просмотре видео, редактировать субтитры, изменять настройки яркости, цветности и контрастности, воспроизводить с места остановки после перезапуска, распределять медиаданные по папкам и др. Помимо обычного воспроизведения аудио- и видеоконтента непосредственно с устройства, в VLC можно смотреть онлайн-трансляции и потоковое видео даже с защищенных паролями HTTP.
В целом, как и для других операционных систем, VLC для iOS отличается качественным воспроизведением мультимедиа, способностью "справиться" с множеством разнообразных форматов, удобством использования благодаря интуитивно понятному интерфейсу, и полностью настраиваемым функционалом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты VLC:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 709
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры
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Отзывы о программе VLC

Андрей про VLC 2.4.1 для iPhone, iPad [16-03-2015]

В новой версии плеера (старше v2.3)не поддерживается аудиокодек АС3. Теперь в большинстве фильмов у меня нет звука. Хочу откатиться на 2.3, не могу найти :(
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