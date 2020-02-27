Zemana Antivirus & Security для Android

Zemana Antivirus & Security 1.9.0 для Android

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Описание Zemana Antivirus & Security 1.9.0 для AndroidОписание   Скачать Zemana Antivirus & Security 1.9.0 для AndroidСКАЧАТЬ (6,81 Мб) Скриншоты Zemana Antivirus & Security 1.9.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Zemana Antivirus & Security 1.9.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zemana Antivirus & Security 1.9.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Zemana Antivirus & Security - приложение, которое защищает ваше устройство от любого вида новейших мобильных угроз, таких как вредоносное, шпионское ПО, вирусов, кейлоггеров и троянов и сохранит ваши личные данные в безопасности с помощью функции анти-кейлоггер.

Ключевые особенности:

  • Высокая скорость работы.
  • Защита в реальном времени.
  • Защита устройства от вредоносного, шпионского ПО, вирусов и фишинговых атак.
  • Возможность сохранить личные данные, с помощью функции анти кейлоггер, отыскивая вредоносные клавиатурные приложения, менеджеры паролей и SMS-приложения.
  • Синхронизация устройства с актуальной базой для защиты от новейших угроз.
Zemana Antivirus & Security
Zemana Antivirus & Security
Zemana Antivirus & Security
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 722
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware
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Отзывы о программе Zemana Antivirus & Security

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