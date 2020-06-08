Kaspersky Anti-Ransomware Tool - утилита от Лаборатории Касперского, которая предназначена для защиты компьютеров от действия различных шифровальщиков и программ-вымогателей (ransomware), как например ExPetr, WannaCry, Bitman, Onion, Shade, Mor, Locky, CryptXXX, Zerber, Shade, Crysis, Cryrar, Snocry, Cryptodef и Spora.

Данное вирусное ПО блокирует работу ПК или шифрует данные на жестком диске, после чего злоумышленники требуют плату за восстановление работоспособности компьютера. Особенно данная проблема актуальна для корпоративного сектора.

Приложение основано на технологиях, используемых в Kaspersky Endpoint Security for Business, а именно защита от перепрограммирования на базе Kaspersky Security Network и модуль System Watcher, отвечающий за блокировку подозрительных действий и откат опасных изменений в системе.

Приложение совместимо со сторонними антивирусными программами и может служить дополнительной защитой от троянов-вымогателей и шифровальщиков с использованием передовых технологий.