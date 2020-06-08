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Kaspersky Anti-Ransomware Tool для Windows

Kaspersky Anti-Ransomware Tool 5.0.0.1807

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Описание Kaspersky Anti-Ransomware Tool 5.0.0.1807Описание   Скачать Kaspersky Anti-Ransomware Tool 5.0.0.1807СКАЧАТЬ (80,26 Мб) Скриншоты Kaspersky Anti-Ransomware Tool 5.0.0.1807Скриншоты (3)   Статистика Kaspersky Anti-Ransomware Tool 5.0.0.1807Статистика   Отзывы о Kaspersky Anti-Ransomware Tool 5.0.0.1807Отзывы (1)  
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3.00 из 5, всего оценок - 6
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Kaspersky Anti-Ransomware Tool - утилита от Лаборатории Касперского, которая предназначена для защиты компьютеров от действия различных шифровальщиков и программ-вымогателей (ransomware), как например ExPetr, WannaCry, Bitman, Onion, Shade, Mor, Locky, CryptXXX, Zerber, Shade, Crysis, Cryrar, Snocry, Cryptodef и Spora.

Данное вирусное ПО блокирует работу ПК или шифрует данные на жестком диске, после чего злоумышленники требуют плату за восстановление работоспособности компьютера. Особенно данная проблема актуальна для корпоративного сектора.

Приложение основано на технологиях, используемых в Kaspersky Endpoint Security for Business, а именно защита от перепрограммирования на базе Kaspersky Security Network и модуль System Watcher, отвечающий за блокировку подозрительных действий и откат опасных изменений в системе.

Приложение совместимо со сторонними антивирусными программами и может служить дополнительной защитой от троянов-вымогателей и шифровальщиков с использованием передовых технологий.

Kaspersky Anti-Ransomware Tool
Kaspersky Anti-Ransomware Tool
Kaspersky Anti-Ransomware Tool
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 950
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных
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Отзывы о программе Kaspersky Anti-Ransomware Tool

Александр про Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business 2.0.0.176 [27-10-2019]

Работает, помогает, рекомендую.
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