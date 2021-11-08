Captura для Windows
|Оценка:
|3.57/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mathew Sachin
|Категория:
|Видео захват
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 9 164 | Статистика
|Размер:
|2,45 Мб
|СКАЧАТЬ
Captura – бесплатная, простая в использовании, но при этом весьма функциональная программа для записи видео с экрана монитора. Приложение может работать из системного трея, присутствует поддержка командной строки и "горячих" клавиш, имеется возможность наложения видео с веб-камеры и многое другое.
Особенности приложения:
- Захват всего экрана, активного окна, выделенной области экрана или только аудио;
- Включение / отключение отображения на видеозаписи: курсора мыши, кликов, набора текста;
- Выбор кодека для сжатия (FFMpeg с несколькими кодеками, включая HEVC и MP4 x264; анимированный GIF, а также AVI в несжатом формате или MJPEG);
- Возможность наложения видео с веб-камеры;
- Настройка частоты кадров (до 30) и качества изображения;
- Создание скриншотов в одном из популярных форматов (PNG, JPEG, BMP и др.) с выбором места их сохранения;
- Возможность записывать звук одновременно с микрофона и аудио с ПК;
- Возможность записывать видео из игр;
- Работа из системного трея;
- Управление «горячими» клавишами;
- Поддержка командной строки.
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Отзывы о программе Captura
Роман про Captura 7.0.1 [18-09-2019]
Компьютер не напрягается сильно, выдает почти сразу ошибку "мало системных ресурсов"
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Макс про Captura 7.0.1 [24-07-2018]
прога святая аналогов такого уровня бесплатных нет!
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