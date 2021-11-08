Captura – бесплатная, простая в использовании, но при этом весьма функциональная программа для записи видео с экрана монитора. Приложение может работать из системного трея, присутствует поддержка командной строки и "горячих" клавиш, имеется возможность наложения видео с веб-камеры и многое другое.

Особенности приложения: