Captura для Windows

Описание
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Оценка: 3.57/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Видео захват
Загрузок (сегодня/всего):4 / 9 164 | Статистика
Размер:2,45 Мб
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Captura – бесплатная, простая в использовании, но при этом весьма функциональная программа для записи видео с экрана монитора. Приложение может работать из системного трея, присутствует поддержка командной строки и "горячих" клавиш, имеется возможность наложения видео с веб-камеры и многое другое.

Особенности приложения:

  • Захват всего экрана, активного окна, выделенной области экрана или только аудио;
  • Включение / отключение отображения на видеозаписи: курсора мыши, кликов, набора текста;
  • Выбор кодека для сжатия (FFMpeg с несколькими кодеками, включая HEVC и MP4 x264; анимированный GIF, а также AVI в несжатом формате или MJPEG);
  • Возможность наложения видео с веб-камеры;
  • Настройка частоты кадров (до 30) и качества изображения;
  • Создание скриншотов в одном из популярных форматов (PNG, JPEG, BMP и др.) с выбором места их сохранения;
  • Возможность записывать звук одновременно с микрофона и аудио с ПК;
  • Возможность записывать видео из игр;
  • Работа из системного трея;
  • Управление «горячими» клавишами;
  • Поддержка командной строки.
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Отзывы о программе Captura

Роман про Captura 7.0.1 [18-09-2019]

Компьютер не напрягается сильно, выдает почти сразу ошибку "мало системных ресурсов"
3 | 4 | Ответить

Макс про Captura 7.0.1 [24-07-2018]

прога святая аналогов такого уровня бесплатных нет!
3 | 4 | Ответить

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