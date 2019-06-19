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Movavi Clips для Android

Movavi Clips 3.7 для Android

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Описание Movavi Clips 3.7 для AndroidОписание   Скачать Movavi Clips 3.7 для AndroidСКАЧАТЬ (74,87 Мб) Скриншоты Movavi Clips 3.7 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Movavi Clips 3.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Movavi Clips 3.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Movavi Clips - бесплатный видеоредактор для Андроид, с помощью которого можно с легкостью создавать на своем мобильном устройстве потрясающие видеоролики. Присутствует возможность склеивать или обрезать видео, добавлять переходы, музыку, текст, стикеры на фото и видео и многое другое.

Ключевые особенности:

  • точный покадровый монтаж по удобной временной шкале;
  • обрезка видео и удаление ненужных клипов и фото;
  • регулировка яркости;
  • настройка насыщенности;
  • возможность наложить музыку на все клипы сразу;
  • создание слайд шоу с фото и музыкой;
  • создание переходов между роликами;
  • вставка текста на фото или на весь ролик, а затем выбрать шрифт, размер, цвет и расположение в кадре;
  • добавление фото с автоматическим эффектом масштаба и панорамы;
  • добавление ярких и красивых стикеров в клип;
  • дублирование интересных фото и возможность склеить их;
  • добавление оригинальных фильтров для фото и видео;
  • возможность замедлить или ускорить клип;
  • кадрирование видео или фото для акцентирования внимания на деталях;
  • добавление собственного логотипа;
  • добавление голосовых комментариев и многое другое.
Movavi Clips
Movavi Clips
Movavi Clips
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Movavi Clips

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