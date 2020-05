Gods and Glory: War for the Throne 4.2.10.0 для Android

5 Gods and Glory: War for the Throne - потрясающая мобильная стратегия, которая погружает игрока в мир глобальных ММО-сражений: постройте свою империю и сразитесь с другими игроками за трон! Скрестите мечи ваших героев в яростных битвах, захватывайте неизведанные земли с ценными ресурсами, постройте свою процветающую столицу и используйте силу всемогущих богов - эти и многие другие приключения ждут вас в королевствах Gods & Glory! Возможности: Сражайтесь в уникальных RPG-битвах.

Постройте свою столицу и защитите её от завоеваний.

Захватите земли с редкими ресурсами.

Управляйте своей собственной империей.

Объединяйтесь в могущественные альянсы с друзьями или другими игроками из 130 стран.

Призовите силу шести разнообразных богов и овладейте их мощью в бою. Что нового в Gods and Glory: War for the Throne 4.2.10.0 для Android?

Бонусы постоянных маунтов можно выбирать самому с помощью нового предмета: Амулет. Создай своего непобедимого маунта!

Прокачка навыков генералов — каждое умение теперь можно прокачать до 5 уровня.

Переработана система сожжения и разрушения альянсных столиц, войн за территорию.

Добавлена возможность отслеживания нужных инструментов.

Переработана система добавления игроков в комнату.