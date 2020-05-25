Gods and Glory: War for the Throne - потрясающая мобильная стратегия, которая погружает игрока в мир глобальных ММО-сражений: постройте свою империю и сразитесь с другими игроками за трон!

Скрестите мечи ваших героев в яростных битвах, захватывайте неизведанные земли с ценными ресурсами, постройте свою процветающую столицу и используйте силу всемогущих богов - эти и многие другие приключения ждут вас в королевствах Gods & Glory!

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