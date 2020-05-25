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Gods and Glory: War for the Throne для Android

Gods and Glory: War for the Throne 4.2.10.0 для Android

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Описание Gods and Glory: War for the Throne 4.2.10.0 для AndroidОписание   Скачать Gods and Glory: War for the Throne 4.2.10.0 для AndroidСКАЧАТЬ (50,96 Мб) Скриншоты Gods and Glory: War for the Throne 4.2.10.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Gods and Glory: War for the Throne 4.2.10.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Gods and Glory: War for the Throne 4.2.10.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Gods and Glory: War for the Throne - потрясающая мобильная стратегия, которая погружает игрока в мир глобальных ММО-сражений: постройте свою империю и сразитесь с другими игроками за трон!

Скрестите мечи ваших героев в яростных битвах, захватывайте неизведанные земли с ценными ресурсами, постройте свою процветающую столицу и используйте силу всемогущих богов - эти и многие другие приключения ждут вас в королевствах Gods & Glory!

Возможности:

  • Сражайтесь в уникальных RPG-битвах.
  • Постройте свою столицу и защитите её от завоеваний.
  • Захватите земли с редкими ресурсами.
  • Управляйте своей собственной империей.
  • Объединяйтесь в могущественные альянсы с друзьями или другими игроками из 130 стран.
  • Призовите силу шести разнообразных богов и овладейте их мощью в бою.
Что нового в Gods and Glory: War for the Throne 4.2.10.0 для Android?
  • Бонусы постоянных маунтов можно выбирать самому с помощью нового предмета: Амулет. Создай своего непобедимого маунта!
  • Прокачка навыков генералов — каждое умение теперь можно прокачать до 5 уровня.
  • Переработана система сожжения и разрушения альянсных столиц, войн за территорию.
  • Добавлена возможность отслеживания нужных инструментов.
  • Переработана система добавления игроков в комнату.
Gods and Glory: War for the Throne
Gods and Glory: War for the Throne
Gods and Glory: War for the Throne
Gods and Glory: War for the Throne
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 467
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Онлайн клиенты
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Отзывы о программе Gods and Glory: War for the Throne

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