Patephone - коллекция аудиокниг и радиоспектаклей зарубежных и отечественных авторов всех возможных жанров: фантастика и триллеры, мистика и приключения, детективы и сказки для детей, масса интересных книг по саморазвитию и самосовершенствованию, материалы для изучения иностранных языков и бизнес-литература.
Читайте все самое лучшее с закрытыми глазами! Вы без труда найдете желаемое в обширном и удобно структурированном каталоге, откроете для себя новые горизонты, изучая тематические коллекции, узнаете, какие аудиокниги читают другие. Тысячи аудиокниг в вашем распоряжении круглые сутки напролет. Засыпайте под сказки Пушкина, бегайте по утрам с Акуниным, везите родителей на дачу с Маркесом.
Не нужно думать о месте для хранения в телефоне и на планшете. Не нужно ждать, пока загрузится очередная аудиокнига. Отличный стриминг работает в любой сети. Самые свежие, популярные и полезные книги каждый день появляются в библиотеке. Русская и мировая классика, школьная программа, фантастика, детективы, романы, рассказы, фэнтези, стихи, фанфики.
Особенности приложения:
Более 5000 аудио книг на русском, английском и других языках.
Сохраняется история ваших прослушиваний.
Прослушивание нескольких книг одновременно.
Удобный аудиоплеер.
Аудиокниги разбиты на главы - на тот случай, если вы хотите пропустить нелюбимый эпизод (или прослушать любимый сто раз подряд).
Помнит место, где вы прервали прослушивание аудиокниги, и в следующий раз вы легко сможете продолжить с того места, где читалка остановилась.
Есть возможность делать закладки или оставлять заметки в аудиокниге, которая вам понравилась.
Все книги можно слушать онлайн, а также скачать, чтобы они были доступны для прослушивания и без интернета. Слушайте любимые аудиокниги, находясь в маршрутном такси, метро, на работе, занимаясь домашними делами либо отдыхая.
Что нового в Patephone 10.10.14 для Android?
Купленные книги теперь отображаются на отдельной вкладке «Куплено» в разделе «Мои книги».
Возможность выставить любую скорость воспроизведения до ×5 и любой таймер.
Возможность отсортировать списки книг в разделах внутри каталога.