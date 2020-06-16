LightX - мобильный редактор фото, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для обработки изображений, например обрезания фотографий, удаления/изменения заднего плана, создания карикатур, селфи и портретных фото, изменения цвета волос, добавления различных эффектов и пр.
Приложение содержит большое количество разнообразных фильтров, фоторамок и коллажей. Присутствует возможность добавлять различные стикеры, рисовать на фотографиях, добавлять текст к фото и создавать веселые мемы.
Кроме этого пользователю доступны такие продвинутые инструменты редактирования как Смешивание цветов, Кривые, Уровни и Эффект виньетирования. Можно изменять Яркость, Контрастность, Уровень экспозиции, Оттенок, Насыщенность, Света/Тени.
Возможность изменения цвета отдельных элементов изображения.
Смешивание изображений для создания невероятных и необычных эффектов
Объединение фото для создания эффекта двойной или многократной экспозиции.
Создание селфи и портретных фото.
Автоматический и ручной режимы сглаживания и резкости изображений.
Огромное количество разнообразных фильтров (Винтаж, Ретро, Черно-Белый, Гранж, Драма, Аналоговые фильтры и Эффекты блика).
Множество художественных фильтров для получения различных оттенков цвета и эффектов краски.
Продвинутые инструменты для трансформации фото.
Стандартное редактирование с помощью различных инструментов коррекции для изменения яркости, контрастности, экспозиции, цветового тона, насыщенности, интенсивности, теней, полутонов, света, температур, оттенка и цвета.
Эффекты фокуса, такие как размытие объектива, размытие Боке и маска размытия.
Возможность применять виньетирование к внутренним и внешним участкам фото.
Наличие инструментов для изменения параметров вашего тела.
Создание фотоколлажей, объединяя несколько изображений из огромного числа шаблонов и макетов.
Различные фоторамки и стикеры.
Различные варианты кистей для рисования на фотографиях.
Что нового в LightX 2.0.9 для Android?
Исправления ошибок и улучшения производительности.