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Armored Warfare: Assault для iOS

Armored Warfare: Assault 1.7.1 для iPhone, iPad

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Описание Armored Warfare: Assault 1.7.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Armored Warfare: Assault 1.7.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (1.75 Гб) Скриншоты Armored Warfare: Assault 1.7.1 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Armored Warfare: Assault 1.7.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Armored Warfare: Assault 1.7.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Armored Warfare: Assault — free-to-play танковый ММО-шутер, который погружает игрока в мир быстрых и динамичных боев с респавном в режимах 3х3 и 8х8 игроков.

В свободное от сражений время, игроки могут собирать и прокачивать боевые машины разных классов. В игре доступны самонаводящиеся ракеты и вызов артобстрела, активные и пассивные умения экипажа, дымовые завесы и многое другое. Мобильные танковые бои никогда не были такими яркими и захватывающими!

Особенности:

  • Быстрые и динамичные командные бои с респавном в режимах 3х3 и 8х8 игроков.
  • Более полусотни современных бронемашин, распределенных по четырем классам: тяжелые танки, штурмовые танки, танки-снайперы и разведчики.
  • Активные умения, способные изменить ход боя: авиаудар, дымовая завеса, самонаводящиеся ракеты и т.д.
  • Удобное управление: контроль за шасси и башней одной рукой!
  • Потрясающая графика и проработанная физика за счет использования Unreal Engine 4.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Armored Warfare: Assault
Armored Warfare: Assault
Armored Warfare: Assault
Armored Warfare: Assault
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 149
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Онлайн клиенты
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Отзывы о программе Armored Warfare: Assault

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