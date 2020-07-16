Троллфейс Квест: ТВ Шоу – более 35+ сумасшедших головоломок, которые могут вызвать как смех, так и приступы неконтролируемого гнева.

На каждом уровне вас будут ждать тролли и придется постараться, что бы вас не затроллили полностью. В головоломках вас встретят персонажи и сцены из популярных телесериалов, и они будут пытаться вас разыграть.

Начните приготовления к борьбе с троллями, надев желтый противотроллинговый комбинезон и отправляйтесь на приключения.

Особенности троллячей головоломки: