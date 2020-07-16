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Троллфейс Квест: ТВ Шоу для Android

Троллфейс Квест: ТВ Шоу 1.9.0 для Android

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Описание Троллфейс Квест: ТВ Шоу 1.9.0 для AndroidОписание   Скачать Троллфейс Квест: ТВ Шоу 1.9.0 для AndroidСКАЧАТЬ (53,62 Мб) Скриншоты Троллфейс Квест: ТВ Шоу 1.9.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Троллфейс Квест: ТВ Шоу 1.9.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Троллфейс Квест: ТВ Шоу 1.9.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Троллфейс Квест: ТВ Шоу – более 35+ сумасшедших  головоломок, которые могут вызвать как смех, так и приступы неконтролируемого гнева.

На каждом уровне вас будут ждать тролли и придется постараться, что бы вас не затроллили полностью. В головоломках вас встретят персонажи и сцены из популярных телесериалов, и они будут пытаться вас разыграть.

Начните приготовления к борьбе с троллями, надев желтый противотроллинговый комбинезон и отправляйтесь на приключения.

Особенности троллячей головоломки:

  • Большое количество забавных головоломок.
  • Уникальные достижения в игре.
  • Мировая таблица лучших троллеборцев.
  • Персонажи сериалов в качестве троллей.
  • Wi-Fi для игры требуется.
Что нового в Троллфейс Квест: ТВ Шоу 1.9.0 для Android?
  • Устранены различные ошибки и оптимизирована производительность.
Троллфейс Квест: ТВ Шоу
Троллфейс Квест: ТВ Шоу
Троллфейс Квест: ТВ Шоу
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 396
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Троллфейс Квест: ТВ Шоу

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