Backgrounds HD для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.046 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|OGQ
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|32,39 Мб
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Backgrounds HD - обои для ваших мобильных Android-устройств из более чем 100 миллионов HD-изображений. Присутствует возможность группировать изображения и фото по темам и концепциям, настраивать подробные фильтры, чтобы найти именно то изображение, которое вы ищете. Кроме того можно легко продавать и покупать фотографии и изображения, загружать свои собственные обои и имеется возможность делиться ими с другими.
Основные возможности Backgrounds HD:
- Современный дизайн пользовательского интерфейса и интеллектуальная навигация.
- Группировка изображений и фото по темам и концепциям.
- Возможность настраивать подробные фильтры, чтобы найти именно то изображение, которое вы ищете.
- Возможность продавать и покупать фотографии и изображения за несколько простых шагов.
- Загрузка своих собственных обоев и возможность делиться ими с другими.
- Всевозможные стоковые изображения и иллюстрации от авторов со всего мира.
- Живые обои для смартфонов и часов.
- Возможность отмечать лайками понравившиеся изображения и фотографии, чтобы хранить их в своих личных коллекциях.
- Собирайте значки, чтобы украсить свой творческий профиль.
- Общайтесь напрямую с авторами со всего мира.
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