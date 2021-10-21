Backgrounds HD для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.046 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:32,39 Мб
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Backgrounds HD - обои для ваших мобильных Android-устройств из более чем 100 миллионов HD-изображений. Присутствует возможность группировать изображения и фото по темам и концепциям, настраивать подробные фильтры, чтобы найти именно то изображение, которое вы ищете. Кроме того можно легко продавать и покупать фотографии и изображения, загружать свои собственные обои и имеется возможность делиться ими с другими.

Основные возможности Backgrounds HD:

  • Современный дизайн пользовательского интерфейса и интеллектуальная навигация.
  • Группировка изображений и фото по темам и концепциям.
  • Возможность настраивать подробные фильтры, чтобы найти именно то изображение, которое вы ищете.
  • Возможность продавать и покупать фотографии и изображения за несколько простых шагов.
  • Загрузка своих собственных обоев и возможность делиться ими с другими.
  • Всевозможные стоковые изображения и иллюстрации от авторов со всего мира.
  • Живые обои для смартфонов и часов.
  • Возможность отмечать лайками понравившиеся изображения и фотографии, чтобы хранить их в своих личных коллекциях.
  • Собирайте значки, чтобы украсить свой творческий профиль.
  • Общайтесь напрямую с авторами со всего мира.
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