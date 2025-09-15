POCO Launcher для Android

Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.4.39 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Размер:22.57 Мб
POCO Launcher — производительный лаунчер с акцентом на минимализм, удобство и гибкую настройку интерфейса. Помогает организовать работу со смартфоном более комфортно, обеспечивает быстрый доступ к приложениям и предоставляет расширенные возможности персонализации рабочего стола. Встроенный поиск позволяет быстро находить нужные программы, используя подсказки, категории и сортировку по цветам иконок.

Интерфейс построен по принципам Material Design: все установленные приложения автоматически сортируются в меню, что позволяет сохранять главный экран чистым и структурированным. Пользователи могут управлять сеткой рабочего стола, изменять размеры или скрывать иконки, устанавливать собственные обои, темы и анимации. Приложение работает со сторонними пакетами значков, что позволяет сделать внешний вид устройства более индивидуальным. Также предусмотрены дополнительные возможности: темная тема, настройка стиля уведомлений и функция блокировки экрана двойным касанием.

Основные возможности POCO Launcher:

  • Помогает настраивать сетки рабочего стола, размеров иконок, обоев и тем.
  • Предоставляет удобный поиск приложений с подсказками и сортировкой по цветам иконок.
  • Содержит функцию скрытия иконок, что помогает повысить уровнь конфиденциальности.
  • Дает возможность автоматически или ручную группировать приложения.
  • Поддерживает сторонние пакеты значков для персонализации.
  • Обеспечивает высокую производительность и плавную анимацию.
  • Поддерживает темную тему и дополнительные стили уведомлений.
  • Совместим с Android Q и новыми моделями устройств.
