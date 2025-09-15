POCO Launcher — производительный лаунчер с акцентом на минимализм, удобство и гибкую настройку интерфейса. Помогает организовать работу со смартфоном более комфортно, обеспечивает быстрый доступ к приложениям и предоставляет расширенные возможности персонализации рабочего стола. Встроенный поиск позволяет быстро находить нужные программы, используя подсказки, категории и сортировку по цветам иконок.

Интерфейс построен по принципам Material Design: все установленные приложения автоматически сортируются в меню, что позволяет сохранять главный экран чистым и структурированным. Пользователи могут управлять сеткой рабочего стола, изменять размеры или скрывать иконки, устанавливать собственные обои, темы и анимации. Приложение работает со сторонними пакетами значков, что позволяет сделать внешний вид устройства более индивидуальным. Также предусмотрены дополнительные возможности: темная тема, настройка стиля уведомлений и функция блокировки экрана двойным касанием.

Основные возможности POCO Launcher: