POCO Launcher для Android
5.00/5 голосов - 1
|Бесплатная
2.7.4.39
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Английский
|Xiaomi Inc.
|другое
|22.57 Мб
POCO Launcher — производительный лаунчер с акцентом на минимализм, удобство и гибкую настройку интерфейса. Помогает организовать работу со смартфоном более комфортно, обеспечивает быстрый доступ к приложениям и предоставляет расширенные возможности персонализации рабочего стола. Встроенный поиск позволяет быстро находить нужные программы, используя подсказки, категории и сортировку по цветам иконок.
Интерфейс построен по принципам Material Design: все установленные приложения автоматически сортируются в меню, что позволяет сохранять главный экран чистым и структурированным. Пользователи могут управлять сеткой рабочего стола, изменять размеры или скрывать иконки, устанавливать собственные обои, темы и анимации. Приложение работает со сторонними пакетами значков, что позволяет сделать внешний вид устройства более индивидуальным. Также предусмотрены дополнительные возможности: темная тема, настройка стиля уведомлений и функция блокировки экрана двойным касанием.
Основные возможности POCO Launcher:
- Помогает настраивать сетки рабочего стола, размеров иконок, обоев и тем.
- Предоставляет удобный поиск приложений с подсказками и сортировкой по цветам иконок.
- Содержит функцию скрытия иконок, что помогает повысить уровнь конфиденциальности.
- Дает возможность автоматически или ручную группировать приложения.
- Поддерживает сторонние пакеты значков для персонализации.
- Обеспечивает высокую производительность и плавную анимацию.
- Поддерживает темную тему и дополнительные стили уведомлений.
- Совместим с Android Q и новыми моделями устройств.
