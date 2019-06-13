|
ZenMate 6.5.1 для Chrome, Opera, Firefox
|
|
|
|Оцените программу!
4.62 из 5, всего оценок - 13
|
- Рейтинг программы - 4.62 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ZenMate VPN - плагин для браузеров Google Chrome, Opera и Mozilla Firefox, который представляет собой VPN-клиент для обеспечения безопасного и конфиденциального серфинга в интернете. Установив это расширение, вы сможете посещать запрещенные в вашем регионе сайты, получите защиту трафика и Wi-Fi соединения, сможете избежать утечки приватных данных и т.д.
Технология этого дополнения состоит в подмене реального IP-адреса на виртуальный за счет использования серверов по всему миру. В бесплатной версии доступны локализации в Германии, Румынии, США и Гонконге. При этом обеспечена высокая скорость связи с серверами - вы даже не заметите, что выходите в интернет через виртуальный туннель.
Программа отличается удобством применения и простым пользовательский интерфейсом. Так что используйте все возможности мировой паутины, не переживая за свою цифровую конфиденциальность и безопасность с плагином ZenMate.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Анонимайзеры, VPN"
Tor Browser 8.5.1
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети
CyberGhost VPN 7.0.0.46
Сделайте свое присутствие в Сети невидимым с CyberGhost VPN - приложение, которое обеспечит анонимное пользование Интернетом, гарантирует безопасность и
TunnelBear VPN 3.2.8 для Google Chrome, Opera
Простой использования и быстрый в работе плагин для Google Chrome и Opera, с помощью которого можно быстро и легко скрыть от посторонних ваше реальное
TunnelBear 3.7.10.2
TunnelBear - кроссплатформенный VPN-клиент, который позволяет безопасно серфить в Интернете, скрывать от посторонних глаз конфиденциальные данные и получать доступ к
Hotspot Shield 8.4.0
Hotspot Shield - бесплатная программа, которая обезопасит Вас при подключении к открытым точкам доступа Wi-Fi, путем создания виртуальной VPN сети между ПК и
DNS Jumper 2.1
DNS Jumper - небольшое бесплатное приложение для быстрого переключения DNS на ПК для повышения уровня безопасности или увеличения скорости работы в Интернете
|
|
Отзывы о программе ZenMate
Артём про ZenMate 5.1.1.1 для Mozilla Firefox [02-03-2016]
Добавил сейчас ZenMate 5.1.1.1 в Tor Browser и сайт заблокированный Tor Browserом, открылся без проблем(вот бред конкретный) точно как в поговорке "Клин клином вышибают"
Об Tor Browser(оставил сейчас там об этом коммент)
| 9 | Ответить
Дмитрий про ZenMate 5.1.1.1 для Mozilla Firefox [03-02-2016]
Отличный простой функциональный а главное своевременный плагин,спасибо разработчикам.А сайт ваш считаю самым лучшим,спасибо!
1 | | Ответить
(ерж про ZenMate 5.1.1.1 для Mozilla Firefox [29-01-2016]
Использую данное расширения в двух хромоногах, работает нормально, правда при работе с ним назойливо предлагает скидки на покупку.
| | Ответить
|Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
|