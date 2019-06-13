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ZenMate для Windows

ZenMate 6.5.1 для Chrome, Opera, Firefox

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Описание ZenMate 6.5.1 для Chrome, Opera, FirefoxОписание   Скачать ZenMate 6.5.1 для Chrome, Opera, FirefoxСКАЧАТЬ (1,06 Мб) Скриншоты ZenMate 6.5.1 для Chrome, Opera, FirefoxСкриншоты (3)   Статистика ZenMate 6.5.1 для Chrome, Opera, FirefoxСтатистика   Отзывы о ZenMate 6.5.1 для Chrome, Opera, FirefoxОтзывы (3)  
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4.62 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.62 из 5
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ZenMate VPN - плагин для браузеров Google Chrome, Opera и Mozilla Firefox, который представляет собой VPN-клиент для обеспечения безопасного и конфиденциального серфинга в интернете. Установив это расширение, вы сможете посещать запрещенные в вашем регионе сайты, получите защиту трафика и Wi-Fi соединения, сможете избежать утечки приватных данных и т.д.

Технология этого дополнения состоит в подмене реального IP-адреса на виртуальный за счет использования серверов по всему миру. В бесплатной версии доступны локализации в Германии, Румынии, США и Гонконге. При этом обеспечена высокая скорость связи с серверами - вы даже не заметите, что выходите в интернет через виртуальный туннель.

Программа отличается удобством применения и простым пользовательский интерфейсом. Так что используйте все возможности мировой паутины, не переживая за свою цифровую конфиденциальность и безопасность с плагином ZenMate.

ZenMate
ZenMate
ZenMate
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)9 / 6 635
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе ZenMate

Артём про ZenMate 5.1.1.1 для Mozilla Firefox [02-03-2016]

Добавил сейчас ZenMate 5.1.1.1 в Tor Browser и сайт заблокированный Tor Browserом, открылся без проблем(вот бред конкретный) точно как в поговорке "Клин клином вышибают"
Об Tor Browser(оставил сейчас там об этом коммент)
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Дмитрий про ZenMate 5.1.1.1 для Mozilla Firefox [03-02-2016]

Отличный простой функциональный а главное своевременный плагин,спасибо разработчикам.А сайт ваш считаю самым лучшим,спасибо!
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(ерж про ZenMate 5.1.1.1 для Mozilla Firefox [29-01-2016]

Использую данное расширения в двух хромоногах, работает нормально, правда при работе с ним назойливо предлагает скидки на покупку.
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