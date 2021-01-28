eBoox для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.45 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MobiPups
|Категория:
|Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 596 | Статистика
|Размер:
|27,41 Мб
|СКАЧАТЬ
eBoox - самая приятная читалка книг fb2, epub, mobi и др. для Android. Поддерживаются всевозможные форматы электронных книг, в том числе fb2, epub, doc, docx, mobi, prc, txt, rtf, odt, html, zip-архивы. Присутствует удобная загрузка книг в ридер из любых папок телефона и SD-карты, из облака, браузеров. Имеется четыре бесплатные книги, доступные по дефолту, для ознакомления с ридером, а также доступны простые пошаговые инструкции по загрузке книг.
Имеются встроенные онлайн каталоги книг, предлагающие найти нужную электронную книгу. Присутствует возможность выделять текст на нескольких страницах.
Основные возможности:
- Оптимальные настройки чтения и ночной режим.
- Моментальная загрузка страниц.
- Загрузка книг в читалку быстро и легко.
- Новый удобный и милый интерфейс.
- Синхронизация файлов для Android-устройств.
- Служба поддержки, которая слышит своих пользователей.
- Исправлен баг с масштабирование в PDF.
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