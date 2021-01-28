eBoox для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.45 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 596 | Статистика
Размер:27,41 Мб
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eBoox - самая приятная читалка книг fb2, epub, mobi и др. для Android. Поддерживаются всевозможные форматы электронных книг, в том числе fb2, epub, doc, docx, mobi, prc, txt, rtf, odt, html, zip-архивы. Присутствует удобная загрузка книг в ридер из любых папок телефона и SD-карты, из облака, браузеров. Имеется четыре бесплатные книги, доступные по дефолту, для ознакомления с ридером, а также доступны простые пошаговые инструкции по загрузке книг.

Имеются встроенные онлайн каталоги книг, предлагающие найти нужную электронную книгу. Присутствует возможность выделять текст на нескольких страницах.

Основные возможности:

  • Оптимальные настройки чтения и ночной режим.
  • Моментальная загрузка страниц.
  • Загрузка книг в читалку быстро и легко.
  • Новый удобный и милый интерфейс.
  • Синхронизация файлов для Android-устройств.
  • Служба поддержки, которая слышит своих пользователей.
Что нового в eBoox 2.45?
  • Исправлен баг с масштабирование в PDF.
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