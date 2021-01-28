eBoox - самая приятная читалка книг fb2, epub, mobi и др. для Android. Поддерживаются всевозможные форматы электронных книг, в том числе fb2, epub, doc, docx, mobi, prc, txt, rtf, odt, html, zip-архивы. Присутствует удобная загрузка книг в ридер из любых папок телефона и SD-карты, из облака, браузеров. Имеется четыре бесплатные книги, доступные по дефолту, для ознакомления с ридером, а также доступны простые пошаговые инструкции по загрузке книг.

Имеются встроенные онлайн каталоги книг, предлагающие найти нужную электронную книгу. Присутствует возможность выделять текст на нескольких страницах.

Основные возможности: