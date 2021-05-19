The Sims Mobile - виртуальная жизнь, практически не отличимая от настоящей. Тщательно выберите персонажу особую внешность, подберите стиль и прическу, а также наделите их уникальными чертами характера. Обустраивайте свое жилище по своему вкусу, добавляя в него любимые предметы мебели, элементы декора и различные украшения.

Помогите персонажам достичь карьерных целей, освоить разные хобби, построить отношения и улучшить стиль жизни. Веселитесь с друзьями, общайтесь с городскими жителями, посещайте особые мероприятия и раздавайте стикеры понравившимся персонажам.

Основные возможности: