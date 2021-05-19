The Sims Mobile для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|27.0.1.118643 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Electronic Arts
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 681 | Статистика
|Размер:
|115,96 Мб
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The Sims Mobile - виртуальная жизнь, практически не отличимая от настоящей. Тщательно выберите персонажу особую внешность, подберите стиль и прическу, а также наделите их уникальными чертами характера. Обустраивайте свое жилище по своему вкусу, добавляя в него любимые предметы мебели, элементы декора и различные украшения.
Помогите персонажам достичь карьерных целей, освоить разные хобби, построить отношения и улучшить стиль жизни. Веселитесь с друзьями, общайтесь с городскими жителями, посещайте особые мероприятия и раздавайте стикеры понравившимся персонажам.
Основные возможности:
- Выбирайте внешность, прически, наряды, косметику и украшения персонажам.
- Постройте идеальный дом. Меняйте планировку, выбирайте предметы мебели, бытовые приборы, украшения и даже тематические коллекции.
- Определяйте стиль жизни персонажей. Выберите захватывающую карьеру вроде модного дизайнера или доктора и займитесь кулинарией или игрой на гитаре в качестве хобби. Помогите своему персонажу завести дружеские или романтические отношения и выполняйте рискованные действия.
- Устраивайте и посещайте праздники, общайтесь с другими персонажами и зарабатывайте награды.
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