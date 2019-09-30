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UNFORMAT 9.0.2
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UNFORMAT - утилита, решающая практически любые проблемы, связанные с потерей данных в результате логических сбоев. Приложение поможет восстановить как отдельные файлы на диске, так и целые разделы. Также присутствует возможность восстанавления данных после операции форматирования.
Основные возможности:
- Восстановление форматированных жестких дисков, SSD, USB-флеш-накопителей и карт памяти.
- Поддержка всех файловых систем, включая NTFS, FAT/exFAT, HFS+, UFS, ZFS, Ext2/3/4/BtrFS.
- Восстановление карт памяти случайно отформатированы в любых цифровых камерах, смартфонах, MP3-плеерах и пр.
- Поддержка жестких дисков ATA, SCSI, SATA, eSATA, SSD и SAS.
- Простота использования программы.
- Автоматическая работа для удобства пользователя.
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