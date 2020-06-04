NTFS Recovery Toolkit - это набор инструментов для анализа проблем с повреждением NTFS-разделов вирусами, удалением, повреждениями или случайным форматированием. Все операции по восстановлению данных программа может выполнять как в ручном, так и автоматическом режимах.
Ручной режим позволяет анализировать структуру диска и определять проблему с помощью прилагаемого бесплатного редактора дисков. Присутствует возможность исправить найденную проблему, используя либо редактор диска, либо включенный в него бесплатный программный раздел Partition Manager или системные утилиты Windows.
Автоматизированный режим упрощает работу пользователя, избегая анализа поверхности на низком уровне и позволяет сосредоточиться на восстановлении пользовательских данных с помощью специально разработанных для этой цели и включенных в пакет инструментов Active File Recovery и Active Partition Recovery.
Recovery Toolkit включает:
Как восстановить NTFS - пошаговое руководство по обнаружению и исправлению проблем в ручном и автоматическом режимах.
Disk Editor - бесплатное программное обеспечение для просмотра, проверки и редактирования содержимого необработанных секторов дисков на жестких дисках USB и HDD, Floppy и CD / DVD / Blu-ray-носителях.
Partition Manager - бесплатное программное обеспечение, которое помогает вам создавать, удалять, форматировать, изменять свойства и названия разделов на вашем компьютере.
Partition Recovery - программный инструмент для сканирования дисков и обнаружения удаленных или сильно поврежденных томов, а также для восстановления удаленных или поврежденных разделов NTFS
File Recovery - программная утилита для сканирования дисков и обнаружения удаленных или поврежденных томов и файлов, а также для восстановления удаленных или иным образом потерянных файлов в NTFS.