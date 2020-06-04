NTFS Recovery Toolkit - это набор инструментов для анализа проблем с повреждением NTFS-разделов вирусами, удалением, повреждениями или случайным форматированием. Все операции по восстановлению данных программа может выполнять как в ручном, так и автоматическом режимах.

Ручной режим позволяет анализировать структуру диска и определять проблему с помощью прилагаемого бесплатного редактора дисков. Присутствует возможность исправить найденную проблему, используя либо редактор диска, либо включенный в него бесплатный программный раздел Partition Manager или системные утилиты Windows.

Автоматизированный режим упрощает работу пользователя, избегая анализа поверхности на низком уровне и позволяет сосредоточиться на восстановлении пользовательских данных с помощью специально разработанных для этой цели и включенных в пакет инструментов Active File Recovery и Active Partition Recovery.

Recovery Toolkit включает: