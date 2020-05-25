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Active Partition Recovery для Windows

Active Partition Recovery 20.0.2

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Описание Active Partition Recovery 20.0.2Описание   Скачать Active Partition Recovery 20.0.2СКАЧАТЬ (39,65 Мб) Скриншоты Active Partition Recovery 20.0.2Скриншоты (5)   Статистика Active Partition Recovery 20.0.2Статистика   Отзывы о Active Partition Recovery 20.0.2Отзывы (0)  
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Active Partition Recovery - приложение, которое помогает восстанавливать удаленные и поврежденные логические диски и разделы в среде Windows, WinPE, Linux и DOS.

Включает в себя ряд функциональных инструментов, в том числе Simple QuickScan (обнаруживает и восстанавливает недавно удаленные разделы, если они не были отформатированы / перезаписаны после удаления); утилита для расширенного низкоуровневого сканирования SuperScan (обнаруживает разделы, которые были удалены очень давно, даже если вы создали новые и даже отформатировали их); метод восстановления Last Chance (обнаруживает и восстанавливает файлы по их сигнатурам на томах с сильно поврежденными файловыми системами, где восстановление физического тома невозможно).

Программа работает с файловыми системами NTFS / ReFS, FAT / exFAT.

Основные функции:

  • Восстанавливает потерянные разделы и диски обратно в рабочее состояние.
  • Утилита QuickScan легко обнаруживает разделы, которые были удалены, но не переформатированы.
  • Утилита SuperScan - низкоуровневое сканирование обнаруживает переформатированные и поврежденные разделы.
  • Утилита Last Chance - метод восстановления сильно поврежденных файловых систем на томах.
  • Резервное копирование и восстановление информации о разделах диска и возможность отката изменений.
  • Исправляет поврежденную таблицу разделов, MBR (Master Boot Record) и GPT.
  • Создает образ диска - посекторное резервное копирование данных для восстановления данных.
  • Восстанавливает все данные из необработанных, сжатых и образов дисков VMWare.
  • Поддерживает Windows 10, 8, 7, Vista и XP; Серверы 2003, 2008, 2012 и 2016.
  • Восстанавливает FAT / exFAT / NTFS / ReFS / HFS + / UFS / Ext2 / Ext3 / Ext4 / BtrFS / XFS / JFS.
  • Восстанавливает IDE, SATA, eSATA, SSD, SCSI, RAID, флэш-диски USB и карты памяти.
  • Восстанавливает тома, потерянные из-за случайного форматирования диска, удаления тома, повреждения вирусами или вредоносными программами, сбоя питания и пр.
Active Partition Recovery
Active Partition Recovery
Active Partition Recovery
Active Partition Recovery
Статус программы Демо версия | Цена: $15.00
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 774
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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Отзывы о программе Active Partition Recovery

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