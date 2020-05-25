Active Partition Recovery - приложение, которое помогает восстанавливать удаленные и поврежденные логические диски и разделы в среде Windows, WinPE, Linux и DOS.
Включает в себя ряд функциональных инструментов, в том числе Simple QuickScan (обнаруживает и восстанавливает недавно удаленные разделы, если они не были отформатированы / перезаписаны после удаления); утилита для расширенного низкоуровневого сканирования SuperScan (обнаруживает разделы, которые были удалены очень давно, даже если вы создали новые и даже отформатировали их); метод восстановления Last Chance (обнаруживает и восстанавливает файлы по их сигнатурам на томах с сильно поврежденными файловыми системами, где восстановление физического тома невозможно).
Программа работает с файловыми системами NTFS / ReFS, FAT / exFAT.
Основные функции:
Восстанавливает потерянные разделы и диски обратно в рабочее состояние.
Утилита QuickScan легко обнаруживает разделы, которые были удалены, но не переформатированы.
Утилита SuperScan - низкоуровневое сканирование обнаруживает переформатированные и поврежденные разделы.
Утилита Last Chance - метод восстановления сильно поврежденных файловых систем на томах.
Резервное копирование и восстановление информации о разделах диска и возможность отката изменений.
Исправляет поврежденную таблицу разделов, MBR (Master Boot Record) и GPT.
Создает образ диска - посекторное резервное копирование данных для восстановления данных.
Восстанавливает все данные из необработанных, сжатых и образов дисков VMWare.
Поддерживает Windows 10, 8, 7, Vista и XP; Серверы 2003, 2008, 2012 и 2016.