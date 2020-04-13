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Фиксики. Математика для Android

Фиксики. Математика 4.6 для Android

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Описание Фиксики. Математика 4.6 для AndroidОписание   Скачать Фиксики. Математика 4.6 для AndroidСКАЧАТЬ (89,67 Мб) Скриншоты Фиксики. Математика 4.6 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Фиксики. Математика 4.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Фиксики. Математика 4.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Фиксики. Математика - детское обучающее приложение, благодаря которому ребенок в веселой игровой форме сможет учить цифры, формы, часы вместе с героями мультфильма Фиксики. Все задания продуманы детскими психологами для более легкого усвоения ребенком учебного материала.

Обучающее математике приложение разработано специально для детей в возрасте от 5 лет и старше, насыщено анимациями и красочной графикой, полностью озвучены персонажи и задания, интерфейс прост и понятен ребёнку.

Основные возможности приложения Фиксики. Математика:

  • Сложение и вычитание от 1 до 20.
  • Состав числа.
  • Считаем десятками.
  • Знакомимся с монетами.
  • Рассматриваем формы фигур.
  • Что такое многоугольники?
  • Логический квадрат.
  • Танграм.
  • Рисуем по клеточкам.
  • Лево-право.
  • Заряжаем батарейку (налево-направо-вверх-вниз).
  • Знакомимся с часами, со счетом времени.
Фиксики. Математика
Фиксики. Математика
Фиксики. Математика
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Обучающий софт
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Отзывы о программе Фиксики. Математика

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