Nerd AI для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Codeway Dijital
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|97,55 Мб
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Nerd AI - репетитор и помощник по математике, базирующийся на передовых технологиях искусственного интеллекта, предлагает эффективную помощь в обучении. Это приложение меняет ваш подход к решению задач, изучению языков, написанию текстов, программированию, а также расширяет знания по любой теме.
Основные возможности Nerd AI:
- Сфотографируйте вопрос, и мгновенно получите ответ с пошаговыми объяснениями.
- Избавьтесь от трудностей в написании благодаря передовым функциям. Создавайте эссе, блоги и презентации легко, настраивая стиль под свои требования.
- Улучшайте грамматические навыки с интеллектуальными подсказками и инструментами для перевода текста.
- Формируйте слова профессионально, перефразируя, упрощая или дополняя текст.
- Получайте всестороннюю помощь с любым языком программирования, анализируйте и оптимизируйте свой код.
- Увлекательных викторин, охватывающих широкий спектр тем.
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