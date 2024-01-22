Nerd AI для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:97,55 Мб
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Nerd AI - репетитор и помощник по математике, базирующийся на передовых технологиях искусственного интеллекта, предлагает эффективную помощь в обучении. Это приложение меняет ваш подход к решению задач, изучению языков, написанию текстов, программированию, а также расширяет знания по любой теме.

Основные возможности Nerd AI:

  • Сфотографируйте вопрос, и мгновенно получите ответ с пошаговыми объяснениями.
  • Избавьтесь от трудностей в написании благодаря передовым функциям. Создавайте эссе, блоги и презентации легко, настраивая стиль под свои требования.
  • Улучшайте грамматические навыки с интеллектуальными подсказками и инструментами для перевода текста.
  • Формируйте слова профессионально, перефразируя, упрощая или дополняя текст.
  • Получайте всестороннюю помощь с любым языком программирования, анализируйте и оптимизируйте свой код.
  • Увлекательных викторин, охватывающих широкий спектр тем.
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