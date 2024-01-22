Nerd AI - репетитор и помощник по математике, базирующийся на передовых технологиях искусственного интеллекта, предлагает эффективную помощь в обучении. Это приложение меняет ваш подход к решению задач, изучению языков, написанию текстов, программированию, а также расширяет знания по любой теме.

Основные возможности Nerd AI: