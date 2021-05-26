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Небоскреб мечты для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.24.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 707 | Статистика
Размер:42,91 Мб
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Небоскреб мечты скриншот № 2
Небоскреб мечты скриншот № 3
Небоскреб мечты скриншот № 4

Небоскреб мечты - в детстве большинство, если не все, любили строить высокие башни-небоскребы из разноцветных кубиков. Данная игра не просто вернет вас в детство башен и соревнований, но и разбавит это бизнес-стратегией. Зарабатывайте свои первые деньги и начинайте строить новые этажи, открывайте магазины, бары, парикмахерские и мастерские.

Суть игры проста - вы строите небоскреб мечты, развиваете в нем бизнес, получаете прибыль и соревнуетесь с другими игроками. Самые амбициозные могут создавать собственные города, приглашать других игроков стать их жителями и вместе трудиться на общее благо — развитие города.

Присутствует рейтинг лучших городов. Попав туда, вы точно докажете всем, что вы талантливый бизнесмен, а ваш город самый-самый.

Особенности игры:

  • Постройте самый высокий небоскреб, который станет украшением города и принесет вам миллионы.
  • Организуйте бизнес на свой вкус на каждом этаже небоскреба. Выбирайте, что вам ближе - кофейня или салон красоты, парикмахерская или ателье.
  • Управляйте: нанимайте и увольняйте сотрудников, подбирайте им работу мечты, закупайте товар, собирайте выручку.
  • Создайте свой собственный город, станьте его мэром, приглашайте в него друзей и вместе стройте бизнес-империю.
  • Соберите в небоскребе полную коллекцию знаменитостей, которые будут давать ощутимый бонус вашему бизнесу.
  • Исследуйте лабиринт в поисках невероятных сокровищ.
  • Общайтесь в чате, чтобы найти новых друзей.
Что нового в Небоскреб мечты 3.24.14?
  • Небольшие улучшения для вашего удобства
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