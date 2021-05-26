Небоскреб мечты для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.24.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Overmobile
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 707 | Статистика
|Размер:
|42,91 Мб
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Небоскреб мечты - в детстве большинство, если не все, любили строить высокие башни-небоскребы из разноцветных кубиков. Данная игра не просто вернет вас в детство башен и соревнований, но и разбавит это бизнес-стратегией. Зарабатывайте свои первые деньги и начинайте строить новые этажи, открывайте магазины, бары, парикмахерские и мастерские.
Суть игры проста - вы строите небоскреб мечты, развиваете в нем бизнес, получаете прибыль и соревнуетесь с другими игроками. Самые амбициозные могут создавать собственные города, приглашать других игроков стать их жителями и вместе трудиться на общее благо — развитие города.
Присутствует рейтинг лучших городов. Попав туда, вы точно докажете всем, что вы талантливый бизнесмен, а ваш город самый-самый.
Особенности игры:
- Постройте самый высокий небоскреб, который станет украшением города и принесет вам миллионы.
- Организуйте бизнес на свой вкус на каждом этаже небоскреба. Выбирайте, что вам ближе - кофейня или салон красоты, парикмахерская или ателье.
- Управляйте: нанимайте и увольняйте сотрудников, подбирайте им работу мечты, закупайте товар, собирайте выручку.
- Создайте свой собственный город, станьте его мэром, приглашайте в него друзей и вместе стройте бизнес-империю.
- Соберите в небоскребе полную коллекцию знаменитостей, которые будут давать ощутимый бонус вашему бизнесу.
- Исследуйте лабиринт в поисках невероятных сокровищ.
- Общайтесь в чате, чтобы найти новых друзей.
- Небольшие улучшения для вашего удобства
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